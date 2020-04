YouTube werkt volgens geruchten aan een eigen alternatief voor het immens populaire TikTok. Met de aankomende dienst kunnen gebruikers ook korte video’s uploaden. Het grote voordeel? De grote collectie van muziek en alle licenties daarvoor in YouTube Music.

Gerucht: YouTube werkt aan ‘Shorts’, een alternatief voor TikTok

Volgens informatie van The Information wil YouTube de strijd aangaan met TikTok. Die app wordt alsmaar populairder en krijgt steeds meer gebruikers. Met TikTok kun je zelf filmpjes uploaden en zo korte memes maken. Terwijl TikTok de wereld verovert en er elke dag miljoenen gebruikers bijkrijgt, werkt YouTube volgens geruchten aan ‘Shorts’.

Daarmee moet het ook mogelijk worden om korte video’s te uploaden van maximaal 15 seconden, waarmee het veel op de populaire Chinese app lijkt. The Information noemt dat het grote voordeel van de YouTube-variant de grote muziekcollectie is. Die muziek en alle licenties zijn al te vinden in YouTube Music, maar kunnen ook in de nieuwe app gebruikt gaan worden. Zo kunnen gebruikers een stukje van een muzieknummer gebruiken in hun korte video.

Dat YouTube plannen heeft om een stukje van de grote TikTok-gebruikerstaart op te eisen, is logisch. Ook Facebook ligt op de loer noemt de website. Zo werkt Facebook aan een eigen alternatief voor TikTok met de naam ‘Lasso’. Die app wordt al in Brazilië getest, maar verdere details daarover zijn ook niet bekend. Instagram heeft al zo’n alternatief uitgebracht onder de naam ‘Reels’.

