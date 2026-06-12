Gevaarlijke Android-apps: Google grijpt in (en dit kun je zelf doen)

Google werkt aan een nieuwe melding om gebruikers te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke apps op je telefoon. Maar, daar hoef je niet op te wachten.

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Oudere apps vormen mogelijk gevaar

Zeg eens eerlijk: verwijder jij (oudere) apps direct als je ze niet meer gebruikt? Dat kun je beter wel doen, want Google zegt dat het schadelijk kan zijn als je ze laat staan. Dat komt omdat in sommige gevallen appontwikkelaars de ondersteuning ervan stopzetten en Google deze titels uit de Play Store. verwijdert.

Wanneer je daar niet van op de hoogte bent, loop je het risico een gevaarlijke app op je toestel te hebben. Deze apps krijgen immers geen beveiligingsupdates meer, waardoor via die apps makkelijker malware kan worden geïnstalleerd of data worden gestolen. Als die data inloggegevens voor financiële apps betreffen, wordt het helemaal tricky.

Waarschuwing van Google: app niet meer ondersteund

Daarom werkt Google naar verluidt aan een nieuwe manier om Android-gebruikers te informeren dat apps die ze hebben geïnstalleerd, uit de Play Store worden gehaald. Dat ontdekte de website Android Authority in broncode van versie 51.4.19 van de Google Play Store.

Het gaat om waarschuwende teksten waardoor gebruikers weten dat apps geen software-updates van de ontwikkelaar meer zullen ontvangen. Als je zo’n melding krijgt, kun je als gebruiker bewust de keuze maken om de betreffende app toch op je telefoon te houden of definitief te verwijderen.

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Dit kun je zelf al doen!

Cybersecuritybedrijf Black Duck waarschuwde al eerder voor apps met meerdere kwetsbaarheden. Telepad, PC Keyboard en Lazy Mouse zijn in het verleden meer dan twee miljoen keer geïnstalleerd, maar bleken zo lek als een mandje nadat ze niet meer werden geüpdatet. Op die manier kregen hackers toegang tot deze apps.

We raden aan om niet te wachten tot Google de nieuwe functie heeft uitgerold. Ga dit weekend nog kritisch door je applijst heen en kijk welke je nooit meer gebruikt. Eventueel zoek je de app(s) op in de Play Store. Is die daar niet meer te vinden? Dat zou een echte alarmbel voor je moeten zijn om deze app(s) direct te verwijderen.

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