Google-app crasht continu: oplossing nog niet voorhanden voor iedereen

Veel gebruikers melden problemen met een niet werkende Google-app die continu crasht. De Play Store wordt momenteel dan ook overspoeld met negatieve reviews, maar een eenduidige oplossing is nog niet aanwezig.

Google-app: problemen voor veel gebruikers

Problemen met de Google-app op je smartphone of tablet? Dan ben je zeker niet de enige. De laatste dagen wordt de Play Store overspoeld met negatieve reviews van de app. De app blijft telkens crashen, waardoor je niks meer kunt zoeken, de Google Assistent onbruikbaar wordt en nieuwsberichten in Discover ook niet meer te openen zijn.

Oplossing voor iedereen nog niet aanwezig

Google heeft hier zelf nog niks over losgelaten of een oplossing aangedragen. Hier en daar lezen we dat het updaten van de Google-app voor sommige gebruikers wel werkt. Opnieuw opstarten of de cache legen biedt geen soelaas.

Het is ook mogelijk om updates van de app te verwijderen, waarna het bij sommige gebruikers weer even goed gaat. Om updates van de Google-app te verwijderen, gebruik je de volgende stappen:

Open de instellingen op je smartphone; Tik op ‘applicaties’; Zoek naar de Google-app en tik daarop; Tik op de drie puntjes rechtsboven; Kies voor ‘updates verwijderen’.

Gmail-app heeft ook nog steeds problemen

De Google-app is niet de enige app van de zoekgigant waarmee veel issues zijn. Vorige week schreven we al uitgebreid over Gmail en allerlei problemen, ook iets dat nog steeds niet is opgelost. Via de mail-app konden geen berichten meer worden gestuurd, er wordt geen mail meer gesynchroniseerd en de zoekfunctie werkt niet meer.

Een oplossing voor die problemen heeft Google ook nog niet aangedragen, terwijl er inmiddels ook tig negatieve reviews zijn achtergelaten in de app-winkel. Wil je toch kunnen mailen op je smartphone, dan raden we tijdelijk aan om de (mobiele) webpagina van Gmail te bezoeken via de browser of een andere mail-app te installeren.

Heb jij problemen met de Google-app?

Jij last van problemen met de Google-app die continu crasht of andere issues? Wat zijn dat dan precies en sinds wanneer heb je het al? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel. Natuurlijk ook als je last hebt van Gmail of andere Google-applicaties die niet helemaal fijn werken.

