Werkt Google Chrome niet? Dat is natuurlijk vervelend, maar grote kans dat je het probleem makkelijk zelf kunt oplossen. Android Planet helpt je een eindje op weg met deze zes praktische tips.



Google Chrome werkt niet: 6 oplossingen

Over het algemeen werkt Google Chrome prima, maar zo nu en dan krijg je te maken met vastlopers. Meestal is er niets ernstigs aan de hand, maar je moet wel weten hoe je het moet oplossen. Werkt Google Chrome even niet? Probeer dan eerst onderstaande tips.

1. Updaten naar de nieuwste versie

Het is nogal een open deur, maar het werkt verrassend vaak. Zorg er altijd voor dat je de meest recente versie van Chrome gebruikt. Google rolt aan de lopende band updates uit, waaronder stabiliteitsverbeteringen. Voordat je in de weer gaat met allerlei moeilijke oplossingen, is het verstandig Chrome bij te werken naar de meest recente versie.

→ Download Google Chrome in de Play Store (gratis)

2. Andere tabbladen en apps sluiten

Loopt Chrome nog steeds vast? Dan heb je misschien teveel tabbladen openstaan. Kortweg geldt dat hoe meer tabbladen je actief gebruikt, hoe groter de kans op vastlopers is. Helemaal wanneer je een toestel met relatief trage hardware gebruikt, zoals een Android Go-smartphone, loop je snel tegen de beperkingen van het systeem aan.

Probeer de tabbladen daarom te sluiten. Tik hiervoor rechtsboven op het icoontje waarin het huidige aantal vensters staat aangegeven. Veeg de tabbladen vervolgens weg, of tik op het kruisje rechtsboven. Probeer nooit meer dan een paar tabbladen actief te gebruiken.

3. Wis het cachegeheugen

Krijg je een grijs vlak te zien bij het openen van een website? Of blijft een site ‘hangen’, dus dat er geen nieuwe informatie op verschijnt? Mogelijk is er dan iets aan de hand met het cachegeheugen. Dit is een vorm van tijdelijke opslag die soms voor problemen kan zorgen. Zo wis je het cachegeheugen van Google Chrome op Android:

Open de Chrome-app op je smartphone; Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Instellingen’; Kies ‘Privacy’ en tik op ‘Browsegegevens wissen’; Kies ‘Alles’ naast ‘Periode’ en selecteer ‘Cookies en sitegegevens’ en ‘Gecachete afbeeldingen en bestanden’; Haal de vinkjes bij de andere onderdelen weg; Tik op ‘Gegevens wissen’ en bevestig je keuze.

4. Opnieuw opstarten

“Heeft u de stekker er al uit gehaald?” Het is een befaamd cliché in de it-wereld, maar wel toepasselijk. Opnieuw beginnen met een schone lei werkt vaak verrassend goed. Wanneer je Chrome wil herstellen, is het daarom verstandig je hele Android-smartphone even opnieuw op te starten.

5. Schakel over naar mobiel internet

Loop je alleen tegen problemen aan wanneer je gebruikmaakt van wifi? Dan is er mogelijk iets aan de hand met je thuisverbinding. Om uit te sluiten waar het probleem ligt, kun je het best even overschakelen naar mobiel internet, indien dat mogelijk is. Heb je ook problemen met andere apparaten? Herstart dan je modem/router.



6. Google de foutcode

Krijg je een speciale foutcode wanneer Chrome vastloopt? Raak dan niet in paniek. Dit is eigenlijk namelijk heel fijn, want je weet nu waar je moet beginnen. Plak de foutcode in het zoekvenster van Chrome (eventueel op een ander apparaat) en druk op enter. Hopelijk kom je op een forum terecht waar iemand tegen exact hetzelfde probleem is opgelopen.

Ook kun je even rondkijken op het officiële forum van Chrome. Hier helpen enthousiaste Chrome-gebruikers elkaar bij problemen. Je kunt zelf berichten plaatsen, waarna anderen je proberen te helpen. Wees altijd zo specifiek mogelijk in het beschrijven van je Chrome-error.

Lukt het nou echt niet? Dan zit er niets anders op dan contact opnemen met de makers van Chrome: Google. Je kunt een medewerker spreken via chat en e-mail. Het kan tot drie dagen duren voordat je een schriftelijke reactie krijgt. Wel moet je hiervoor Google One-lid zijn. Dit kost geld.

→ Neem contact op met Google

