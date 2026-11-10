WhatsApp past populaire functie aan (en werkt nu veel fijner)

Een veelgebruikte optie van WhatsApp heeft opeens een andere plek gekregen, wat voor verwarring kan zorgen. Lees hier hoe het precies zit.

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WhatsApp-berichten bewerken werkt nu anders

WhatsApp brengt regelmatig updates uit om de app te verbeteren, maar hierdoor verandert de interface soms ook. Misschien is het je opgevallen dat het bewerken van verstuurde appjes sinds kort nét iets anders werkt. Het knopje zit voortaan op een andere plek, waardoor berichtjes bewerken makkelijker wordt.

Verstuurde appjes bewerken was al behoorlijk simpel. Je drukte simpelweg op een berichtje, hield even vast, tikte vervolgens op de drie puntjes rechtsboven en koos in het menu voor ‘Bewerken’. Dat vond WhatsApp blijkbaar toch nog iets te omslachtig.

Voortaan zie je het bewerkicoontje meteen in beeld verschijnen nadat je een bericht hebt geselecteerd. Het knopje is in de balk bovenaan – naast het Berichtinformatie-knopje – te vinden. Hierdoor kun je nog iets sneller een berichtje aanpassen, als je bijvoorbeeld een tikfout hebt gemaakt.

De feature blijft overigens hetzelfde werken. Je hebt na het versturen van een appje nog steeds 15 minuten de tijd om de inhoud aan te passen of uit te breiden. Bij bewerkte berichten blijf je bovendien ‘Bewerkt’ zien, zodat je gesprekspartner weet dat er achteraf iets is aangepast. Precies zoals je gewend bent dus.

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