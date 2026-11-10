Samsung Galaxy S26: Nú hoge korting + Galaxy Tab A11+ 5G cadeau

Bekijk actie

WhatsApp past populaire functie aan (en werkt nu veel fijner)

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
10 november 2026, 15:38
1 min leestijd
WhatsApp past populaire functie aan (en werkt nu veel fijner)
Maak ons je Google-favoriet Volg ons op Google

Een veelgebruikte optie van WhatsApp heeft opeens een andere plek gekregen, wat voor verwarring kan zorgen. Lees hier hoe het precies zit.

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp-berichten bewerken werkt nu anders

WhatsApp brengt regelmatig updates uit om de app te verbeteren, maar hierdoor verandert de interface soms ook. Misschien is het je opgevallen dat het bewerken van verstuurde appjes sinds kort nét iets anders werkt. Het knopje zit voortaan op een andere plek, waardoor berichtjes bewerken makkelijker wordt.

Verstuurde appjes bewerken was al behoorlijk simpel. Je drukte simpelweg op een berichtje, hield even vast, tikte vervolgens op de drie puntjes rechtsboven en koos in het menu voor ‘Bewerken’. Dat vond WhatsApp blijkbaar toch nog iets te omslachtig.

Berichten bewerkknop in WhatsApp

Voortaan zie je het bewerkicoontje meteen in beeld verschijnen nadat je een bericht hebt geselecteerd. Het knopje is in de balk bovenaan – naast het Berichtinformatie-knopje – te vinden. Hierdoor kun je nog iets sneller een berichtje aanpassen, als je bijvoorbeeld een tikfout hebt gemaakt.

De feature blijft overigens hetzelfde werken. Je hebt na het versturen van een appje nog steeds 15 minuten de tijd om de inhoud aan te passen of uit te breiden. Bij bewerkte berichten blijf je bovendien ‘Bewerkt’ zien, zodat je gesprekspartner weet dat er achteraf iets is aangepast. Precies zoals je gewend bent dus.

Handige tips voor WhatsApp

Omdat WhatsApp zo populair is en stiekem veel verborgen functies heeft, publiceren we op Android Planet regelmatig handige tips voor de chat-app. Hieronder zie je er een aantal, dus neem zeker een kijkje!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps WhatsApp Android Smartphones

Bekijk ook

Je berichten op WhatsApp en Signal zijn minder veilig dan je denkt

Je berichten op WhatsApp en Signal zijn minder veilig dan je denkt

6 november 2026

‘WhatsApp maakt foto’s delen makkelijker met deze nieuwe functie’

‘WhatsApp maakt foto’s delen makkelijker met deze nieuwe functie’

4 november 2026

Dit appje via WhatsApp lijkt onschuldig, maar is heel gevaarlijk

Dit appje via WhatsApp lijkt onschuldig, maar is heel gevaarlijk

20 oktober 2026

WhatsApp luistert naar jarenlange wens en werkt aan deze feature

WhatsApp luistert naar jarenlange wens en werkt aan deze feature

13 oktober 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren