Google Foto’s biedt nieuwe veilige manieren om albums te delen

Google Foto’s biedt vanaf nu veilige manieren om albums te delen, waardoor dat niet meer per se hoeft via een linkje. Daarnaast kun je mensen makkelijk verwijderen uit een album, waardoor hun foto’s en reacties ook verdwijnen.

Google Foto’s: veiliger albums delen

Google heeft nieuwe manieren bekendgemaakt om via Google Foto’s albums te delen. Zo’n foto-album deelde je voorheen makkelijk en snel via een link, maar altijd even veilig was dat niet. Had je iemand de toegang ontzegd, maar had diegene nog wel een link? Dan was de hele inhoud nog steeds in te zien via een incognito-tabblad. Zodoende heeft Google maatregelen genomen om de beveiliging ervan te verbeteren.

Vanaf nu klik je op ‘Delen’ om een album nog makkelijker te delen. Kies de naam van de persoon die de inhoud ervan mag zien en klaar. Uiteraard is het wel mogelijk om meerdere personen te selecteren. Een album delen via een link is nog steeds mogelijk. Dat is bijvoorbeeld handig om snel foto’s van een feestje te delen met een grote groep mensen of om te gebruiken in een post op social media.

Ook kun je nu iemand de toegang ontzeggen tot een album. Dan verdwijnen niet alleen zijn of haar foto’s en video’s, maar ook eventueel geplaatste reacties. Kies je ervoor om een persoon te blokkeren, dan kun je ook geen contact meer leggen via andere diensten van Google.

Wat kun je allemaal met Google Foto’s?

Met Google Foto’s kun je meer dan alleen je zelfgemaakte foto’s categoriseren in albums. Zo kan de app makkelijk tekst herkennen in foto’s en direct vertalen en ook kun je op foto’s tekenen en schrijven. Check ook deze zeven beste Google Foto’s-tips voor nog meer creatief plezier.

Daarnaast staat mei geheel op Android Planet geheel in het thema van creativiteit, waarin je ook allerlei tips leest over Google Foto’s en andere apps. Zo kun je denken aan apps om muziek mee te maken, manieren om je toestel nog persoonlijker te maken qua uiterlijk en mogelijkheden om je oude Android-smartphone creatief te gebruiken.

