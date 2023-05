Googles Magic Editor bewerkt foto’s met kunstmatige intelligentie

Google voegt nieuwe bewerkfuncties toe aan de Google Foto’s-app. Ze zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie en laten je foto’s subtiel bewerken of flink manipuleren. Lees hier hoe het zit.

Google Magic Editor komt naar Pixel-smartphones

Google Foto’s is de galerij-app die je standaard op veel Android-smartphones tegenkomt. De app zet al jaren kunstmatige intelligentie in voor verschillende doelen. Zo worden foto’s automatisch georganiseerd, verwijder je objecten uit foto’s met de magische gum en maak je foto’s scherper.

Op ontwikkelaarsevenement Google I/O kondigde de techgigant aan nog meer kunstmatige intelligentie in te zetten binnen de app. Namelijk in de vorm van de Magic Editor. Je smartphone herkent daarmee verschillende onderwerpen in je foto’s – bijvoorbeeld de lucht, personen of accessoires – en laat je deze veranderen van positie of uiterlijk.

Staat er een persoon in de weg van je foto? Dan selecteer je deze en schuif je hem of haar opzij. De kunstmatige intelligentie analyseert de foto en vult de ruimte achter de persoon zelf in. Ook wanneer je de persoon meer in beeld plaatst, genereert de AI zelf de rest van deze persoon. Als dat er realistisch uitziet, is het best indrukwekkend.

Volgens Google draagt een blauwe lucht bij aan een mooie foto en herinnering. Met de Magic Editor selecteer je dan ook de grijze wolken en verander je ze naar een heldere blauwe hemel.

Deze smartphones krijgen de Magic Editor

Deze Magic Editor-functies komen niet meteen naar de Google Foto’s-app op iedere Android-smartphone. Google geeft ‘geselecteerde Pixel-smartphones voorrang’. Het is niet bekend om welke smartphones dit precies gaat. Wellicht alleen de verwachte Google Pixel 8 en 8 Pro of misschien ook de Pixel 7- en 6-serie.

Die geselecteerde Pixel-smartphones krijgen dus eerder toegang tot de Magic Editor, maar Google garandeert niet altijd een perfect resultaat. Daarom vraagt de techgigant gedurende de lancering van de functie gebruikers om feedback. Zo hopen ze de kunstmatige intelligentie nog slimmer en beter te maken.

Google I/O 2023

Tijdens I/O 2023 deed Google nog veel meer uit de doeken. Zo onthulde de zoekgigant twee nieuwe smartphones – waaronder eentje die opvouwbaar is – en een tablet. Onze artikelen over de aankondigingen check je hieronder.