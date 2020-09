Google heeft een teaser laten zien van het nieuwe Gmail-logo. Naast het nieuwe logo wordt ook een nieuw ontwerp van de app zelf verwacht, maar hoe dat eruit gaat zien is nog de vraag.

Teaser: Gmail krijgt nieuw logo

Hoe het exacte logo van Gmail eruit komt te zien, weten we nog niet. Google heeft wel alvast een kijkje in de keuken gegeven en een teaser gedeeld. Het gaat om een schematische tekening en nog niet het uiteindelijke logo.

De letter ‘M’ is duidelijk te zien. Dit refereert uiteraard aan mail, net als het huidige beeldmerk. Het bekende envelopje, wat al jarenlang gebruikt wordt, is niet meer te zien. Verder zijn de hoeken meer afgerond en oogt het geheel moderner. Deze eerste teaser toont een afbeelding zonder kleur, maar het logo is dan ook nog niet definitief.

Vernieuwde logo’s Google-apps

De nieuwe huisstijl van de logo’s is afgelopen jaar al toegepast bij onder andere Google Maps en Google Foto’s. Daarom verwachten we sowieso nog wat kleur in het nieuwe icoon van Gmail. Of het dan gaat om de vier bekende Google-kleuren (blauw, rood, geel en groen) is nog onbekend. Het huidige Gmail-logo is rood.

Naast die nieuwe logo’s, kregen ook de apps zelf een vernieuwd design. We gaan er vanuit dat dit ook gaat gebeuren met Gmail. Hoe dat er echter uit gaat zien is nog de vraag, want Google zelf heeft daarover nog niks losgelaten.

Toekomst van Gmail

Eerder maakt het bedrijf wel bekend dat Gmail een update met Google Meet-functies zou krijgen. De Gmail-app moet meer worden dan een applicatie om te mailen. Op lange termijn moet dit dé digitale werkplek worden, waarmee je van alles kunt. Zo verscheen aan de onderkant van de app ook een Google Meet-tabblad, die wel makkelijk uit te schakelen is.

In het nieuwe design krijgt Google Meet misschien een nog prominentere plek, maar dat is afwachten. In april 2019 stopte Google met de experimentele mail-app Inbox. Daarin werden veel functies getest die later pas naar de Gmail-app werden gebracht.

Wat zou jij graag voor designwijzigingen willen zien in Gmail? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

