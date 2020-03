Google laat weten dat het fysieke Google I/O 2020-event van 12 tot en met 14 mei niet doorgaat. Ook deze conferentie is afgelast uit angst voor het coronavirus.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google I/O 2020 geannuleerd

De informatie over het niet laten doorgaan van het fysieke evenement is onder andere verschenen op Twitter. De zoekgigant heeft een bericht gestuurd naar mensen die aanwezig zouden zijn op deze ontwikkelaarsconferentie. Daarin laat Google weten het evenement niet door te laten gaan vanwege de zorgen rondom het coronavirus.

De keynote en andere presentaties gaan mogelijk wel online door, maar Google heeft hier nog niets over aangekondigd. Tijdens I/O worden nieuwe Android-versies (zoals Android 11) en updates voor andere Google-software getoond.

Het event zou plaatsvinden van 12 tot en met 14 mei, zoals eerder bekend werd. In het bericht wat onder andere online is gezet door Nate Harris, lezen we ook dat mensen die een ticket hadden gekocht, deze volledig terugbetaald krijgen. Ook laat Google weten de komende weken te zoeken naar de beste mogelijkheid om toch contact te houden met de community van ontwikkelaars.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van Google I/O 2020 zelf. Daar is het annuleringsbericht nu ook te vinden. Half februari werd bekend dat het Mobile World Congress volledig was geannuleerd, vanwege het coronavirus en om de gezondheid van de tienduizenden bezoekers te waarborgen. Ook veel andere evenementen in onder andere de game-industrie gaan inmiddels niet meer door vanwege angst voor dit virus.

Lees het laatste nieuws over Google