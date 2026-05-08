6 dingen die we verwachten van Google I/O 2026

Google I/O 2026 verwachtingen: dit denken we te zien

Op 19 en 20 mei vindt Google I/O plaats, het grootste Google-evenement van het jaar. Tijdens de keynote op 19 mei vertelt Google wat we de komende tijd kunnen verwachten op het gebied van Android en andere Google-producten. Daar zit natuurlijk een hoop Gemini tussen, maar er is meer om naar uit te kijken.

1. Android 17

Google I/O is het moment waarop Google aandacht schenkt aan de nieuwste versie van Android. Dat gebeurt voornamelijk tijdens de Android Show, een week eerder op 12 mei. Daar worden updates getoond waar je als normale gebruiker wat aan hebt, terwijl tijdens Google I/O vooral app-makers worden aangesproken.

Google belooft één van de grootste jaren voor Android tot nu toe. Dat zijn grote woorden, want Android 17 lijkt vooralsnog een relatief kleine update voor het besturingssysteem te worden. We zijn benieuwd wat Google in petto heeft.

2. Gemini

De hoofdrol tijdens Google I/O 2026 is niet voor Android, maar voor Gemini. Hoewel het mogelijk is dat Google dit moment pakt om Gemini 4 te lanceren, is dat onzeker. Wel duidelijk is dat het bedrijf de focus gaat leggen op een agentische versie van Gemini, waarbij de AI namens jou taken uitvoert. We kunnen daarnaast verbeteringen van huidige AI-functies verwachten, maar ook nieuwe features.

Specifiek verwachten we meer te horen over Proactive Assistance, waarvan verwijzingen zijn gevonden in de Google-app. Met deze functie ingeschakeld, kan Gemini de informatie op je scherm en in je notificaties combineren met de apps die je gebruikt, om suggesties te geven voor dingen voordat je er om vraagt. Een proactieve AI dus.

We verwachten daarnaast een stapel updates voor de overige software van het bedrijf. Denk aan vernieuwingen in Chrome, Google Maps, Google Foto’s, Google Zoeken en Google Workspace. Toch zal het voornamelijk gaan over de grotere rol voor Gemini in deze producten.

4. Toekomst van ChromeOS

Google is bezig om ChromeOS en Android samen te voegen tot een nieuw besturingssysteem voor laptops, genaamd Aluminium OS. Begin dit jaar verschenen enkele videobeelden van Aluminium OS, gelekt via een bugrapport. Google I/O is het ideale moment om te laten zien wat de plannen precies zijn. Toch is het ook mogelijk dat dit nog een jaar te vroeg is.

5. Hardware

Met Google I/O ligt de focus op software, terwijl bij het Made by Google-evenement later in het jaar de focus meer op hardware ligt. Toch betekent dit niet dat Google nooit hardware toont tijdens Google I/O. Zo zouden we niet verbaasd zijn als we hier een bril gaan zien voor Android XR. Daarnaast krijgen we mogelijk een teaser voor de volgende Pixel-smartphone.

6. Rare verrassing

Meestal heeft Google wel een rare verrassing in petto, waarbij AI op een opvallende manier wordt gebruikt. Hoewel deze functies vervolgens vaak nog jaren op zich laten wachten (of we horen er nooit meer wat over), is het toch leuk om te zien hoe Google droomt over de toekomst.

