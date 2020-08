Google heeft Nearby Share, de mogelijkheid om snel bestanden uit te wisselen tussen apparaten, officieel uitgerold. Via deze weg bestanden delen kan vanaf Android 6.0 en de functionaliteit is voor het eerst te gebruiken op verschillende Google- en Samsung-smartphones.

Google Nearby Share officieel

Google heeft Nearby Share officieel aangekondigd. Met deze functie deel je op korte afstand snel bestanden tussen verschillende apparaten. Met Nearby Share zie je namelijk in een oogopslag welke apparaten er in bereik zijn om bestanden naartoe te sturen. Als je de juiste ontvanger hebt geselecteerd, krijgt hij of zij een notificatie. Daarbij kan die persoon de ontvangst accepteren of afwijzen.

Kiest hij of zij voor accepteren dan wordt er een verbinding opgezet om de foto, link, document of ander type bestand te delen. Dat kan via verschillende protocollen: bluetooth, bluetooth LE (Low Energy), WebRTC of via een peer-to-peer wifi-netwerk. Er wordt altijd gekozen voor de snelste verbinding en ook zonder internetverbinding kun je dus bestanden delen.

Privacy staat hoog in het vaandel

Google noemt in zijn blog dat privacy hoog in het vaandel stond bij de ontwikkeling van deze deelfunctie. Met Nearby Share hoef je namelijk niet eerst contactinformatie uit te wisselen. Ook vindt het verzenden en ontvangen van bestanden anoniem en volledig versleuteld plaats.

In de instellingen kun je jouw toestel op verborgen zetten, zichtbaar maken voor enkele contacten of juist zichtbaar zijn voor iedereen met de functie. Zo bepaal je dus zelf van wie je bestanden kunt ontvangen of juist niet.

Te gebruiken vanaf Android 6.0

De uitrol is vanaf nu begonnen en de functie is het eerst beschikbaar op verschillende Google- en Samsung-smartphones. Welke dat precies zijn, noemt Google niet. Wel moet je Android-smartphone op Android 6.0 (Marshmallow) of hoger draaien om Nearby Share te kunnen gebruiken. In de aankomende maanden wordt de deelfunctie ook bruikbaar op Chromebooks. Zo wissel je dus nog sneller bestanden uit tussen je laptop en smartphone.

