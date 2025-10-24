Ondersteuning voor deze Google Nest-thermostaten stopt

Het is over en uit met de ondersteuning van verschillende Google Nest-thermostaten. Check welke jij hebt en wat je er nog wel mee kan.

Google Nest Learning Thermostat gestopt

Heb jij een slimme Google-thermostaat in huis? Controleer dan goed om welk model het gaat. Als het een eerste of tweede generatie Nest Learning Thermostat betreft, dan houdt de ondersteuning daarvan dit weekend op. Google kondigde het einde van de ondersteuning in april dit jaar al aan en vanaf morgen (25 oktober) is het zover.

Dit betekent dat het slimme apparaat niet langer in de Google Home-app te zien en te bedienen is. Zo mis je dus ook de functie om op afstand je huis te verwarmen, bijvoorbeeld als je vertrekt bij je werk. Ook kun je niet langer de temperatuur in je huis aflezen vanuit de app.

Niet zeker welke thermostaat jij in huis hebt? In de afbeelding hierboven hebben we de eerste en tweede generatie naast de derde (die nog wel wordt ondersteund) gezet. Hoewel ze er op elkaar lijken, is de grootte van het scherm het duidelijkste verschil. De thermostaten die niet langer ondersteund worden, hebben een scherm van 4,57 centimeter, waar de derde generatie een groter scherm van 8,26 centimeter heeft.

Ik heb zo’n Google-thermostaat: wat nu?

Je hoeft jouw oude Google-thermostaat niet direct het raam uit te gooien. Je kunt ‘m blijven gebruiken als “normale” thermostaat. Alle functies die op het apparaat zelf zijn in te stellen, blijven gewoon werken. Denk aan het instellen van de temperatuur en timers.

Wie een niet-ondersteunde Google-thermostaat in huis heeft en overweegt een nieuwe te kopen, kan bij Google terecht voor 50 procent korting op een Tado-alternatief. Deze ondersteunt ook Google Home. Wil je graag een nieuwe van Google? Wees dan snel, want de techgigant is gestopt met het uitbrengen van nieuwe slimme thermostaten in Europa.

Momenteel wordt alleen de derde generatie nog verkocht door Google zelf, zolang de voorraad strekt. Hoe lang die echter nog ondersteund wordt, laat de fabrikant niet weten. Check ook ons uitgebreide artikel over de stop van de Google Nest-thermostaten in Europa.

Ben of ken jij iemand met zo’n oudere Nest-thermostaat in huis? Laat het weten in de reacties hieronder.