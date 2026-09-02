Wordt de Google TV Streamer ook in Nederland veel duurder?

Amerikanen die de Google TV Streamer willen aanschaffen, betalen ineens tientallen dollars meer. Google heeft de prijs van het populaire streamingapparaat verhoogd naar bijna 150 dollar. Volgen wij straks ook?

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Google TV Streamer in Nederland

Google bracht in 2024 de TV Streamer uit. Hiermee kwam er na jaren een waardige opvolger van de legendarische Chromecast. Met een prijs van 119 euro bij de lancering was de Google TV Streamer een stukje duurder dan de Chromecast, maar je krijgt er dan ook meer snelheid, opslag en gemak voor terug.

Van die adviesprijs uit augustus 2024 is momenteel nog € 99,- over bij de goedkoopste aanbieder. Daarmee haal je het handige streamingapparaat inmiddels dus voor minder dan 100 euro in huis. Of deze prijs de komende tijd gelijk blijft, is echter de vraag.

Fikse prijsstijging over de oceaan

Amerikanen betalen namelijk sinds kort de hoofdprijs. Google introduceerde de TV Streamer daar ooit voor 99 dollar, maar wie nu in de officiele Google Store kijkt, ziet dat er 149,99 dollar moet worden afgerekend. Dat is een stijging van maar liefst vijftig procent.

Bij de grote webwinkels Amazon en Best Buy zien we een ander beeld. Amazon hanteert op het moment van schrijven nog de introductieprijs van 99 dollar. Best Buy verkoopt de TV Streamer in twee varianten. Het apparaatje in de kleurvariant Hazel kost – net als bij Google zelf – 149,99 dollar. Wie de porceleinwitte streamer koopt, rekent 124,99 dollar af. Hoe kan dat?

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De reactie van Google

Website 9to5Google kaartte de kwestie aan en kreeg antwoord van Google. ‘Vanwege stijgende kosten van onderdelen passen we met ingang van 31 augustus de prijzen in de Verenigde Staten aan voor bepaalde Google Nest-camera’s, deurbellen en de Google TV Streamer’.

De onderdelen waar de zoekgigant over spreekt, hebben ongetwijfeld te maken met het werkgeheugen. Daar is al geruime tijd een tekort aan, een probleem dat ook wel bekendstaat als de RAMageddon. Het zou ons daarom niets verbazen als Google ook in andere landen, waaronder Nederland, de prijzen van gadgets gaat verhogen.

Ben je momenteel op zoek naar een compacte mediaspeler voor al je favoriete streamingdiensten? Wacht niet langer en schaf de Google TV Streamer nu aan!