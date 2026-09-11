Heel veel updates deze week! Check hier het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google

Google Pixel 11 – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 11 Pro – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 11 Pro XL – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 11 Pro Fold – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 10 Pro – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 10 Pro XL – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 10 – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 10a – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 10 Pro Fold – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 9 Pro Fold – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 9 – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 9 Pro – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 9 Pro XL – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 9a – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 8 Pro – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 8 – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 8a – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 7 – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 7 Pro – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 7a – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 6 – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 6 Pro – Beveiligingsupdate van september 2026

Google Pixel 6a – Beveiligingsupdate van september 2026

Samsung

Samsung Galaxy Tab S11 – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – Beveiligingsupdate augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S10 Plus – Beveiligingsupdate augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – Beveiligingsupdate augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S10 FE – Beveiligingsupdate augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S10 Lite – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S9 – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S9 Plus – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S8 – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Xiaomi

Xiaomi 17T – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Xiaomi 17T Pro – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Poco

Poco F7 Ultra – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.