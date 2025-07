‘Google Pixel 10 is straks verkrijgbaar in deze nieuwe kleuren’

We weten nu al in welke kleuren de Google Pixel 10 straks te koop zal zijn. Opvallend is dat een oude favoriet lijkt te verdwijnen. Daarnaast liet Google de Pro-variant alvast zien in een teaser.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Kleuren Google Pixel 10 gelekt’

Op 20 augustus lanceert Google de Pixel 10-serie. We weten al heel veel over deze smartphones, bijvoorbeeld dat ze op een Tensor G5-chip draaien en als twee druppels water lijken op hun voorgangers. De website Android Headlines laat nu ook de kleuren zien waarin het instapmodel, de Google Pixel 10, te koop zal zijn.

Het gaat om het oude vertrouwde zwart, felblauw, lichtblauw en geelgroen. Opvallend is dat porselein, de afgelopen jaren een heel herkenbare kleur voor Pixel-telefoons, lijkt te verdwijnen. Ook roze is niet langer van de partij.

Of de Google Pixel 10 Pro en 10 Pro XL dezelfde kleuren krijgen als de instapper is nog even afwachten. Vorig jaar koos Google daar wel voor bij de Pixel 9-serie.

De zoekgigant heeft het bestaan van de Pixel 10 Pro trouwens officieel erkend in een teaser op zijn eigen webwinkel. Daar is een dertien seconden durende animatie te vinden waarin het getal 10 overvloeit in een render van dat toestel. Die lijkt in ieder geval dezelfde lichtblauwe kleur te hebben als de normale Pixel 10 hierboven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Pixel 10-serie

Naast de Pixel 10 en de twee Pro-varianten (met schermen van 6,3 en 6,8 inch) komt Google ook weer met een vouwbare variant: de Pixel 10 Pro Fold. De smartphones lijken zoals gezegd sterk op hun voorgangers, al krijgt het basismodel wel weer voor het eerst een telelens om mee in te zoomen.

De prijzen van de nieuwe telefoons lijken ook grotendeels gelijk te zijn aan die van hun voorgangers. Je betaalt minimaal 899 euro voor de Pixel 10 en 1099 euro voor de Pixel 10 Pro. De Pro XL is straks verkrijgbaar vanaf 1299 euro. Dat is 100 euro meer dan de Pixel 9 Pro XL vorig jaar, maar je krijgt nu wel standaard 256GB opslag. De Pro Fold is met een adviesprijs van 1899 euro het duurst.

Lees het laatste nieuws over Google: