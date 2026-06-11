Problemen met je Chromecast? Het ligt aan je afstandsbediening

Momenteel is er een probleem met de Chromecast met Google TV. Gebruikers melden dat de afstandsbediening niet goed meer werkt. Gelukkig zijn er oplossingen.

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Afstandsbediening verliest voortdurend verbinding

Verschillende gebruikers van een Chromecast met Google TV melden, onder meer op Reddit, dat de Chromecast de verbinding met de afstandsbediening verliest. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Voor de echte pechvogels lijkt helemaal niets te helpen: een fabrieksreset, een hdmi-verlengkabel of nieuwe batterijen.

Andere mensen zeggen dat één van bovenstaande standaardoplossingen juist wel helpt om het probleem op te lossen. Een korte blik naar de klachten laat veel verschillende situaties zien. Dat is niet heel hoopvol voor iedereen die hoopt op een snelle oplossing (vanuit Google).

Het lijkt overigens niet aan de afstandsbediening zelf te liggen, maar aan het streamingapparaatje van Google waarmee die gekoppeld is. Dat kan de verbinding niet behouden. Hoeveel mensen er precies last van hebben, is niet bekend. Een recente update zou zomaar eens de boosdoener kunnen zijn, maar dat is onduidelijk.

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Dit zijn mogelijke oplossingen

Als je Chromecast-afstandsbediening niet meer werkt, dan kun je de mediaspeler nog steeds bedienen met de Google Home-app op je telefoon of tablet. Gebruik je toch liever een remote? Check dan of de meegeleverde afstandsbediening van je tv nog ergens in een la ligt. Die werkt overigens alleen als je televisie HDMI-CEC ondersteunt, want dan kun je ook andere afstandsbedieningen gebruiken om de Chromecast te bedienen.

Google heeft nog niet officieel gereageerd op de klachten. Daarom is het voor gedupeerden voorlopig nog even zelf proberen of er een snelle fix mogelijk is.

De Chromecast met Google TV kwam in 2020 uit en is nog steeds populair. Zijn opvolger, de Google TV Streamer, maakt sinds zijn lancering in 2024 een opmars, waardoor de originele Chromecast langzaam naar de achtergrond verdwijnt. Eigenaren van een Google TV Streamer hebben sinds gisteren overigens de eerste update van het jaar gekregen.