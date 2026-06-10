Google TV Streamer krijgt (nu pas) de eerste update van 2026

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
10 juni 2026, 10:58
1 min leestijd
Google TV Streamer krijgt (nu pas) de eerste update van 2026

De populaire Google TV Streamer krijgt zijn eerste update van 2026. De nieuwste software is ook in Nederland nu te downloaden.

Lees verder na de advertentie.

Eerste update in 2026 voor Google TV Streamer

We moesten er even op wachten, maar Google heeft eindelijk een update voor de TV Streamer uitgebracht. Dit is pas de eerste update in 2026 voor de populaire mediaspeler en je kan ‘m nu downloaden en installeren. De nieuwe software is ook beschikbaar in Nederland en 219MB groot.

De update (met versienummer UTTK.260317.003) brengt de beveiligingspatch van april 2026 met zich mee. Daarmee is de beveiliging van de TV Streamer weer up-to-date, al was dat ook hard nodig. De Google TV Streamer kreeg vorig jaar in oktober zijn laatste update, met de beveiligingspatch van augustus 2025.

Google TV Streamer review

De nieuwste software lost verder enkele bugs op en zou voor prestatieverbeteringen moeten zorgen. Het binnenhalen van de update is simpel. Ga op je Google TV Streamer naar de instellingen en kies voor ‘Systeem’. Selecteer vervolgens ‘Over’ en druk op ’Systeemupdate’, waarna de update verschijnt en je het installatieproces kan starten.

Meer over de Google TV Streamer

De TV Streamer is de opvolger van de Chromecast met Google TV en de enige mediaspeler die Google momenteel verkoopt. Het apparaatje is met een adviesprijs van 119 euro een stuk duurder dan de Chromecast, maar ook regelmatig in de aanbieding bij webwinkels.

De TV Streamer sluit je niet direct aan op een hdmi-poort van je televisie, maar zet je op je televisiemeubel neer. De mediaspeler is een stuk sneller dan de Chromecast, heeft een verbeterde afstandsbediening en draait alle apps van de bekende streamingdiensten. Denk aan Netflix, Videoland, HBO Max, Disney Plus en SkyShowtime.

Meer weten? Lees dan ook onze Google TV Streamer review via de knop hieronder!

Google TV Streamer review: uitstekende opvolger van de Chromecast

Google TV Streamer review: uitstekende opvolger van de Chromecast

Lees verder

Kies Android Planet als voorkeursbron

Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Via: 9to5Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Software Google Google TV Streamer

Bekijk ook

Gemini komt deze winter naar populaire Google TV Streamer

Gemini komt deze winter naar populaire Google TV Streamer

29 oktober 2025

Google TV Streamer krijgt zijn vierde update: download ‘m nu

Google TV Streamer krijgt zijn vierde update: download ‘m nu

15 oktober 2025

‘Slimme tv’s met Google TV worden goedkoper, maar ook slechter’

‘Slimme tv’s met Google TV worden goedkoper, maar ook slechter’

23 mei 2025

Google TV Streamer krijgt tweede update van 2025: download ‘m nu

Google TV Streamer krijgt tweede update van 2025: download ‘m nu

7 mei 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Google TV Streamer
Google TV Streamer

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren