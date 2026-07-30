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Google laat zien waarom je de Pixel 11 Pro wil hebben in nieuwe video

Mike Peek
Mike Peek
30 juli 2026, 9:05
2 min leestijd
Google laat zien waarom je de Pixel 11 Pro wil hebben in nieuwe video

De marketingmachine voor de nieuwe Pixels draait op volle toeren. In een video laat Google alvast zien waarom de Pixel 11 Pro volgens het bedrijf ‘de volgende logische stap’ is.

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Google onthult Pixel 11 Pro in video

Het is geen geheim meer dat Google zijn nieuwe smartphones op 12 augustus om 18.00 uur onthult in New York. Het is dan middernacht (en dus eigenlijk al 13 augustus) in Nederland. Nu de release dichterbij komt, is de fabrikant begonnen met het teasen van de telefoons.

In onderstaande video probeert Google je warm te maken voor de Pixel 11 Pro. Als je toch al Gmail, Google Maps, Search, Calendar en Gemini gebruikt, is de volgende logische stap… een Pixel inderdaad. We zijn overigens niet helemaal overtuigd van deze redenering, want je kunt hem ook omdraaien. Als je deze diensten nu inderdaad al gebruikt, waarom zou je dan eigenlijk een Pixel-telefoon nodig hebben?

Google Pixel 11 Pro | The Next Obvious Move

Misschien vanwege Pixel Glow, dat ook prominent te zien is in de teaser. De flitser is geen simpel wit lichtje meer, zoals op oudere Pixels, maar kan alle kleuren van de regenboog weergeven.

De verwachting is dat Google hiermee een nieuw notificatiesysteem gaat creëren. Je krijgt bijvoorbeeld een rood knipperend licht te zien als je een appje krijgt of een groen licht als de AH-bezorger in de buurt is.

Dit weten we al over de Pixel 11-serie

De Google Pixel 11-serie bestaat waarschijnlijk weer uit vier telefoons. De normale Pixel 11 en de Pixel 11 Pro hebben een 6,3 inch-scherm, terwijl de Pixel 11 Pro XL een groter 6,8-inch-display biedt. De Pixel 11 Pro Fold heeft een 6,4 inch-scherm aan de buitenkant en een groter 8 inch-display aan de binnenzijde.

Dat zijn dezelfde afmetingen als vorig jaar en ook aan het ontwerp van de smartphones lijkt weinig te veranderen. Ze draaien wel op een snellere Tensor G6-chip en er gaan geruchten dat sommige van de camera’s een upgrade krijgen. Dat weten we echter nog niet zeker.

Wat we wél zeker weten, is dat de smartphones duurder worden dan hun voorgangers. We verwachten de volgende prijzen:

  • Google Pixel 11 (256GB): 999 euro
  • Google Pixel 11 Pro (256GB): 1199 euro
  • Google Pixel 11 Pro XL (256GB): 1399 euro
  • Google Pixel 11 Pro Fold (256GB): 1999 euro

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Via: Google
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