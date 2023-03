Deze handige Google Pixel-functie is vanaf nu iets beter

Je smartphone gaat slim met je batterij om, zodat ‘ie zo lang mogelijk meegaat. Op Google Pixel-smartphones is een batterijfunctie verbeterd en makkelijker te vinden. Lees hier hoe het zit.

Pixel-smartphone laadt op, nét voor jij wakker wordt

Smartphones – waaronder de Pixel-toestellen van Google – kunnen aangepast opladen. Dat betekent dat je telefoon gedurende de nacht tot 80 procent oplaadt. Pas net voordat jij wakker wordt, laadt hij tot 100 procent op, want dat is beter voor de batterij. Aan de hand van je gezette wekker weet de smartphone wanneer hij verder moet laden.

Google heeft de functionaliteit nu aangepast, zo meldt 9to5Google. Het aangepast opladen is niet langer enkel gebaseerd op je wekker, maar nu ook op je smartphonegebruik. Aan de hand van je schermtijd weet je smartphone wanneer jij waarschijnlijk wakker wordt. Voor die tijd zorgt ‘Aangepast opladen’ voor een volle accu, zodat je de dag goed begint.

Om er zeker van te zijn dat je wakker wordt met een volle batterij, toont de Pixel-smartphone een melding met de tijd wanneer je smartphone vol is. Ben je van plan de volgende dag toch eerder op te staan?

Dan schakel je aangepast opladen gemakkelijk eenmalig uit via dezelfde melding. Ga je slapen tussen 21.00 uur en 4.00 uur en heb je een wekker staan tussen 3.00 uur en 10.00 uur, dan houden Pixel-telefoons wel die wekker aan.

Waarom is dit beter voor de batterij?

Smartphones laden aangepast met een reden, namelijk het behouden van de maximale batterijcapaciteit. Je hebt vast weleens gemerkt dat je smartphone-accu na verloop van tijd slechter wordt. Na dagelijks opladen en leeglopen, slaat de batterij steeds minder energie op.

Deze verslechtering is het ergst tussen de 0 en 20 procent en 80 en 100 procent batterij. Om te voorkomen dat je smartphone dus de hele nacht op 100 procent zit (en dus sneller slijt) houdt je smartphone hem zo lang mogelijk op 80 procent. Let voor het slapen dus goed op de melding over aangepast laden. Zo heb jij een ‘s ochtends een volle accu, die ook nog eens langer meegaat.

Android houdt op verschillende manieren de staat van je batterij in de gaten en bij Android Planet schrijven we er vaker over. Zo behandelen we of snelladen écht slecht is voor je smartphone-batterij, geven we tips over het maximale uit je batterij halen en laten we zien wat je moet doen als de accu van je smartphone opzwelt.

