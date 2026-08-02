‘Google presenteert dit handige apparaatje tegelijk met Pixel 11’

Het lijkt erop dat we tijdens de lancering van de Pixel 11 een verrassing mogen verwachten. Google zou dan ook zijn eerste eigen tracker willen presenteren: de Pixel Tag.

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‘Google Tracker heet Pixel Tag’

Trackers als de Samsung Galaxy SmartTag 2 zijn erg handig. Je stopt ze in je koffer of hangt ze aan een sleutelbos, waardoor je ze gemakkelijk terug kunt vinden. Apple heeft al jaren de AirTag, maar Google zelf biedt momenteel nog geen tracker aan. Dat lijkt snel te gaan veranderen.

9to5Google ontdekte namelijk het bestaan van de ‘Pixel Tag’, de eerste eigen tracker van het AI-bedrijf. Het apparaatje heeft net als het alternatief van Samsung een langwerpige vorm, maar dan zonder de inkeping om ze aan je sleutels te hangen. Daar heb je een hoesje voor nodig, dat Google je er ongetwijfeld graag los bij verkoopt.

De Pixel Tag zou een concurrent zijn voor de Samsung Galaxy SmartTag 2

Verdere details over de Pixel Tag ontbreken nog. Zo weten we niet of de tracker ultrawideband ondersteunt, waarmee je de locatie van je spullen nog preciezer kunt achterhalen. Ook is niet duidelijk of je de batterij zelf moet vervangen of dat je deze kunt opladen.

De tracker werkt hoogstwaarschijnlijk met Google’s ‘Vind-plek‘, waar je nu al kunt zien waar je smartphone, tablet of oordopjes zijn. Je kunt de Pixel Tag straks ook vanaf je telefoon een pieptoon laten afspelen om je verloren bezittingen op te sporen.

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Lancering tegelijk met Pixel 11?

Het ligt voor de hand dat Google de Pixel Tag presenteert tijdens de lancering van de Pixel 11-telefoons. Die staat gepland op 12 augustus om 18.00 uur in New York. Het is dan 00.00 uur (en dus al 13 augustus) in Nederland.

We hebben alle geruchten over de Pixel 11 al voor je op een rijtje gezet. We verwachten weer vier telefoons: de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en de vouwbare Pixel 11 Pro Fold. Grote veranderingen lijken uit te blijven. De smartphones draaien op een snellere Tensor G6-chip, maar zien er vrijwel hetzelfde uit als hun voorgangers. Wel beschikken ze over een nieuw notificatiesysteem: Pixel Glow. De prijzen gaan vermoedelijk omhoog.

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