HBO Max schrapt goedkoopste abonnement: deze optie heb je nog

Waar je eerder de keuze had om voor een Basic- of een Standaard-abonnement te gaan, heeft HBO Max de keuzestress tussen de twee uit handen genomen. Voortaan kun je enkel een Standaard-abonnement afsluiten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bye bye, Basic

HBO Max heeft besloten om het Basic-abonnement niet langer aan te bieden. Het Basic-abonnement, wat 5,99 euro per maand kostte, was uniek voor de streamingdienst: enkel in Nederland was het mogelijk om dit abonnement af te sluiten. Wie nog een Basic-abonnement heeft, kan er gewoon gebruik van blijven maken.

Een Basic-abonnement van HBO Max geeft je de mogelijkheid om met één apparaat te streamen, in plaats van drie bij Standaard. Daar komt bij dat Standaard ook meer downloads mogelijk maakt en je films en series zowel in full-hd (1080p) als 4k-beeldkwaliteit laat bekijken.

Een maand- en een jaarabonnement

Als je een abonnement bij HBO Max wil afsluiten, heb je nog wel de keuze om maandelijks of jaarlijks te betalen. Voor een maandelijks Standaard-abonnement betaal je 7,99 euro per maand, terwijl je ook ervoor kan kiezen om jaarlijks 59,99 euro neer te leggen.

Als je zeker weet dat je een jaar lang gebruik gaat maken van HBO Max, is het jaarabonnement erg voordelig: je bespaart 37 procent en betaalt dan omgerekend vijf euro per maand. Die drie euro die je bespaart kun je dan bijvoorbeeld aan een drankje en een snack besteden voor tijdens de film of serie.

Meer over HBO Max

Op de streamingdienst is het aanbod van HBO te vinden, samen met series en shows van Discovery. Vorig jaar lanceerde HBO Max in Nederland en eerder dit jaar kondigde de dienst een naamsverandering aan. Max biedt vooral reality-tv en real life-shows. HBO biedt vele films en series, zoals House of the Dragon, The Last of Us en Friends.

Maak jij nog gebruik van het Basic-abonnement of bevalt Standaard jou beter? Laat het weten in de reacties hieronder! Al het nieuws rondom de streamingdiensten lees je op onze site, in de gratis Android Planet-app en de nieuwsbrief. Ook zetten we wekelijks onze kijktips voor jou op een rij, zodat je precies weet waar je welke series en films kunt bekijken.