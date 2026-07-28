Honor doet boekje open over camera’s van unieke Robot Phone

Hij trok alle aandacht op MWC begin dit jaar in Barcelona. Niet gek, want boven op de Robot Phone zit een heuse gimbal-camera. Daarover heeft Honor nu interessante details bekendgemaakt.

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Honor Robot Phone: bewegende camera en vriend

De Honor Robot Phone is een opvallend smartphoneconcept waar we eind 2025 voor het eerst over hoorden. In de tussentijd hebben we er niet alleen veel over gelezen, maar de telefoon ook zelf gezien op de bekende beurs in Barcelona. Daar stonden drommen journalisten en andere belangstellenden hun ogen uit te kijken.

Wat het toestel zo uniek maakt, is de bewegende camera die uit de bovenkant komt. We zeggen camera, maar dat is slechts één van de vele functies van deze gimbal-camera. Het idee is dat je hier niet alleen beelden mee maakt, maar dat je er gelijk een AI-vriendje bij hebt.

Zo presenteert Honor de Robot Phone ook: als een slimme vriend die altijd met je mee kan kijken, naar je kan luisteren en zelfs uitdrukkingen kan tonen. Dat kan omdat er dus geen sprake is van een vaste cameramodule, maar een miniatuur robotmechanisme.

In een van de teasers bewoog de camera als een soort Pixar-personage dat zich bewust was van z´n omgeving. Honor ziet dit als een vorm van ´embodied AI´, AI die niet alleen praat, maar ook via beweging reageert.

200 megapixel-camera’s en uitgebreide stabilisatie

Website Weibo meldt dat Honor onlangs op een techonologie-evenement in China de camera’s van de aankomende Robot Phone heeft toegelicht. Dat was nogal een technisch verhaal en wij praten je even bij met de belangrijkste bevindingen.

Ten eerste gaan zowel de camera bovenop als de hoofdcamera van de smartphone een resolutie van maar liefst 200 megapixel krijgen. Vooral de specificaties van de gimbal zullen foto- en videografen aanspreken. Denk aan uitgebreide opties voor tracking en beeldstabilisatie.

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De AI moet er onder andere voor zorgen dat onderwerpen en gezichten tijdens videobellen en filmen herkend worden en automatisch gevolgd blijven, ook als ze even uit beeld verdwijnen. De fabrikant zelf noemt als een van de mogelijke toepassingen dat de camera zichzelf op een onderwerp richt tijdens het filmen van online lessen of productdemonstraties.

De sensorgrootte zou overeenkomen met die van de 3x-periscoopcamera van de Oppo Find X9 Ultra. Hoe dan ook, de combinatie van de gimbal-hardware en een grote sensor met hoge resolutie zou vloeiende video’s moeten opleveren. Deze teaser deelden we al eerder, maar mocht je ´m gemist hebben …

Het is nog niet duidelijk wanneer de Robot Phone daadwerkelijk te koop gaat zijn, maar een officiële lancering lijkt er later dit jaar nog aan te komen.

Verwacht jij dat de Robot Phone gaat aanslaan en eventueel een voorbeeld kan worden voor andere smartphonefabrikanten? Vertel ons waarom wel of niet in de reacties.