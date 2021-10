Huawei kondigt Nova 9 aan: middenklasser zonder Google-diensten

Huawei heeft de Huawei Nova 9 aangekondigd voor Europa. Het toestel beschikt over een 120Hz-scherm en schappelijk prijskaartje.

Huawei Nova 9 biedt veel, maar mist een hoop

Huawei heeft de Nova 9 aangekondigd. De Nova 9 is een ware middenklasser met een relatief lage prijs. Het toestel beschikt over een 6,57 inch-120Hz-scherm, waardoor animaties vloeiend ogen. De smartphone overleeft de dag op een 4300 mAh-accu. Die is in no-time weer gevuld dankzij de 66 Watt-snellaadfunctie.

Het toestel heeft een strak ontwerp met dunne schermranden en een gecentreerd gaatje voor de selfiecamera. Aan de achterkant heeft de Nova 9 een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Ook heeft Huawei een dieptesensor en een macrolens ingebouwd, met beide een resolutie van 2 megapixels. Verwacht geen prijswinnende foto’s, maar voor op sociale media zijn de extra lenzen best leuk.

De Huawei Nova 9 draait op een Snapdragon 778G-chip. Deze processor kan overweg met 5G, maar op de een of andere manier heeft Huawei ervoor gekozen de Nova 9 enkel 4G-ondersteuning mee te geven. Dat is jammer, aangezien de meeste concurrenten in dezelfde prijsklasse wél 5G ondersteunen.

Is een toestel zonder Google-diensten een verstandige keuze?

Huawei verkeert al jaren in zwaar weer. Dat komt door Amerikaanse sancties die ervoor zorgen dat Huawei niet mag samenwerken met allerlei bedrijven, waaronder Google. De smartphonefabrikant heeft hierdoor sinds 2019 geen toegang meer tot alle Google-diensten, waaronder de Play Store. Het downloaden van apps is daarom ingewikkelder.

Dankzij het gebrek aan Google-diensten blijven Huawei-smartphones lastig aan te raden. Heb je veel verstand van technologie en vind je het niet erg om je favoriete apps via omwegen te installeren? Huawei-smartphones – waaronder ook de nieuwe Nova 9 – zijn dan wel interessant. Heb je geen zin in moeilijk doen? Zoek dan even verder. Andere Chinese fabrikanten zoals Xiaomi bieden soortgelijke toestellen voor vergelijkbare prijzen – inclusief Google-diensten.

De Huawei Nova 9 is binnenkort te koop voor 499 euro. Aangezien het toestel specifiek voor Europa is aangekondigd, verwachten we dat de Nova 9 ook naar Nederland komt. Dit is echter nog niet bevestigd.

