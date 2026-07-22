Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2: grotere accu’s en meer

Daar zijn ze! Samsung onthult de gloednieuwe Galaxy Watch 9 én Galaxy Watch Ultra 2. Meer weten over de nieuwe smartwatches? In dit artikel vertellen we alles.

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Samsung Galaxy Watch 9 officieel onthuld

Naast de Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra en Flip 8 introduceert Samsung ook zijn nieuwste smartwatches. Tijdens het Galaxy Unpacked 2026 onthult het bedrijf de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. De smartwatches zijn nu te bestellen in Nederland.

We beginnen bij de Galaxy Watch 9, die de Watch 8 van vorig jaar opvolgt. Samsung komt niet met een opvolger voor de Watch 8 Classic en houdt het dus bij alleen de reguliere Watch 9. Net als zijn voorganger verschijnt het klokje in twee formaten: 40 en 44 millimeter. Het schermpje is respectievelijk 1,34 inch of 1,47 inch groot.

De Galaxy Watch 9 ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Onder de motorkap zijn wel interessante verbeteringen doorgevoerd. Zo beschikt de smartwatch over een snellere chip in de vorm van de Snapdragon Wear Elite. Hierdoor moet het slimme klokje lekker vlot aanvoelen. Ook aanwezig is 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte.

De Galaxy Watch 9 beschikt ook over een grotere batterij dan de Watch 8, al is het verschil niet enorm. Het 40 millimeter-model heeft een 390 mAh-accu, terwijl de grotere 44 millimeter-variant een 445 mAh-exemplaar heeft. Ter vergelijking: bij de Galaxy Watch 8 was dit 325 mAh (40 mm) en 435 mAh (44 mm).

Watch Ultra 2 met enorme accu

Samsung onthult ook de Galaxy Watch Ultra 2, de opvolger van de in 2024 uitgekomen Watch Ultra. Net zijn voorganger is de Ultra 2 een echte high-end smartwatch, met een bijpassend prijskaartje van 749 euro. Daarmee is het slimme klokje 50 euro duurder geworden.

De smartwatch is opnieuw van titanium gemaakt en daardoor extra stevig. Samsung noemt de Galaxy Watch Ultra 2 zelf de ‘krachtigste en meest geavanceerde Galaxy Watch tot nu toe’. De smartwatch heeft een formaat van 47 millimeter en een rond scherm in een vierkante behuizing. Net als de vorige Galaxy Watch Ultra dus.

De Galaxy Watch Ultra 2 valt op door de enorme batterij. De accu heeft een capaciteit van 800 mAh, wat fors meer is dan de 590 mAh-batterij die in de vorige Ultra-smartwatch zat. Dat moet voor een (veel) langere accuduur zorgen. Het klokje kan verder beter tegen stof en water en heeft een helderder scherm gekregen.

Het 1,52 inch-display heeft een piekhelderheid van 5000 nits. Hierdoor moet het schermpje altijd goed af te lezen zijn, ook als je buiten in de felle zon loopt. Verder is de Watch Ultra 2 uitgerust met een Snapdragon Wear Elite-chip, meer opslagruimte (64GB) en een dunnere behuizing.

AI-functies maken de klokjes slimmer

Uiteraard heeft Samsung zijn nieuwste smartwatch voorzien van allerlei gezondsheids- en sportfuncties. Zo krijgt de Watch Ultra 2 later dit jaar een Diving-app, speciaal voor duikers. Hiervoor werkt Samsung samen met Mares, een fabrikant van duik- en snorkelproducten.

De Galaxy Watch Ultra 2 registreert automatisch wanneer je het water ingaat en houdt allerlei duikgegevens bij. Denk aan de diepte, watertemperatuur en duiktijd. Uiteraard kun je de Ultra (en de Watch 9) ook gebruiken om je gezondheid en work-outs in de gaten te houden, net als eerdere Samsung-smartwatches.

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Samsung Galaxy Watch 9 prijzen en bestellen

De Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 zijn vanaf nu te bestellen en liggen op 7 augustus in de Nederlandse winkels. De Watch 9 verschijnt in twee formaten en met bluetooth of 4G-ondersteuning. Hieronder zie je een overzicht met alle prijzen. De horloges zijn duurder dan de directe voorgangers.

Samsung Galaxy Watch 9 (40 millimeter) – 409 euro

Samsung Galaxy Watch 9 LTE (40 millimeter) – 459 euro

Samsung Galaxy Watch 9 (44 millimeter) – 439 euro

Samsung Galaxy Watch 9 LTE (44 millimeter) – 489 euro

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (47 millimeter) – 749 euro

Bestel de Samsung Galaxy Watch 9:

Bestel de Samsung Galaxy Watch Ultra 2: