Nu is het officieel: OnePlus trekt zich terug uit Europa

Na maanden van geruchten is het nu eindelijk officieel: OnePlus trekt zich terug uit Europa. Ook in Noord-Amerika verschijnen geen nieuwe producten meer. Oppo neemt de ondersteuning van bestaande apparaten over.

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OnePlus zegt Europa vaarwel

Begin dit jaar hoorden we al dat het rommelde bij OnePlus. Geruchten dat het bedrijf op omvallen stond, werden toen onmiddellijk tegengesproken. Toegegeven: dat was geen echte leugen. OnePlus blijft in China vooralsnog bestaan, maar niet in Europa en Noord-Amerika. Er zullen hier geen nieuwe smartphones, tablets, smartwatches of oordopjes van het merk meer verschijnen.

Daarmee komt er een einde aan de reis die in 2014 begon met een legendarische flagship killer, de OnePlus One. Dit is het officiële statement:

“Na een zorgvuldige afweging zal OnePlus geen nieuwe producten meer uitbrengen in Europa en Noord-Amerika. De rechten en belangen van bestaande gebruikers, waaronder ondersteuning na verkoop, software-updates en beveiligingspatches, blijven volledig gewaarborgd.”

De OnePlus One uit 2014

Zoals je leest, krijgt een toestel als de OnePlus 15 gewoon zijn beloofde software-updates. Er staat echter wel een belangrijke verandering op stapel. Smartphones en tablets van OnePlus worden de komende maanden overgezet van OxygenOS naar het besturingssysteem van Oppo: ColorOS. Al kropen deze softwareschillen de laatste jaren al naar elkaar toe, daar zullen OnePlus-fans vermoedelijk niet gelukkig van worden.

Oppo, dat tot hetzelfde moederbedrijf behoort, laat weten dat het geen productlijnen van OnePlus overneemt. Je hoeft dus geen nieuw Nord-toestel te verwachten onder de Oppo-vlag. Volgens een woordvoerder heeft Oppo vergelijkbare of zelfs betere producten voor liefhebbers van de OnePlus Nord-serie.

Verder spreekt Oppo van een ‘proactieve, strategische zet’ om met één merk verder te gaan. Europa blijft een belangrijke markt voor Oppo, wat ook zou blijken uit de beslissing eerder dit jaar om de Find X9 Ultra hier uit te brengen. Ten slotte belooft het bedrijf om de ‘Never Settle’-filosofie van OnePlus te waarborgen.

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Realme vertrekt juist uit China

Opvallend genoeg bewandelt Realme, dat ook tot hetzelfde moederbedrijf behoort, juist de omgekeerde weg. Dat merk verdwijnt uit China, maar gaat in Europa gewoon door. De focus lijkt daarbij vooral te liggen op Scandinavië. Toch verwachten we dat Realme ook bij ons actief blijft.

Het is vermoedelijk een slimme zet om OnePlus en Realme niet meer met elkaar te laten concurreren. Beide merken richten zich immers vooral op consumenten die een goede prijs-kwaliteitverhouding zoeken. In Nederland lijkt deze groep vanaf nu bij Realme terecht te kunnen, terwijl Oppo mensen bedient die een meer premium ervaring willen.

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