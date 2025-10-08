Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Huawei's nieuwe smartwatch praat als een dolfijn en duikt dieper

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
8 oktober 2025, 14:57
2 min leestijd
Huawei’s nieuwe smartwatch praat als een dolfijn en duikt dieper

Huawei heeft een splinternieuwe high-end smartwatch gelanceerd die vooral de aandacht van (water)sporters zal trekken. De Watch Ultimate 2 is een slim horloge met een prijskaartje dat we niet vaak zien.

Huawei Watch Ultimate 2 officieel

Het begint al met het formaat en materiaal van deze kolos. De kast (maar liefst 49 mm) en band zijn deels van zirkonium. Dit corrosiebestendige, zilvergrijze metaal is bestand tegen extreme omstandigheden. Daarmee wordt het horloge in de markt gezet als de ultieme gadget voor outdoorliefhebbers en fanatieke sporters, met name duikers.

Het grote display (1,5 inch) heeft een helderheid van 3500 nits en moet daarmee ook onder water goed af te lezen zijn. En dit horloge zal vaak nat worden, is onze verwachting. Zo kun je volgens Huawei tot wel 150 meter diep duiken met de Watch Ultimate 2 om je pols.

Huawei Ultimate Watch 2 - onderwater

Sonarcommunicatie en duiktechnologie

Eenmaal onder water verstuur je simpel berichten naar de slimme horloges van mededuikers binnen dertig meter van jou. Dit gebeurt met sonar, net zoals dolfijnen dat kunnen. Zo stuur je emoji’s naar elkaar en verzend je een SOS-signaal in geval van nood.

Stel de smartwatch in voordat je het water in gaat, lees onder water je snelheid, diepte en andere interessante data af en duik eenmaal op het droge nog even in de Huawei Health-app om alles te analyseren.

Ook op het droge een gigant

Liever geen nat pak? Ook sportieve personen die graag de hoogte en kou van de bergen opzoeken of andere (extreme) sporten beoefenen, kunnen met deze smartwatch alle kanten op. Met een krachtig antennesysteem en de zogenaamde ‘Expeditiemodus’ (om routes te importeren en locaties te markeren) zal verdwalen nog best lastig worden, vermoeden we.

Verder ondersteunt deze smartwatch e-sim en heeft-ie ruisonderdrukking om extra verstaanbaar te kunnen bellen. Over de accuduur communiceert Huawei een goede 11 dagen (in energiebesparende modus) en 4,5 in de standaardmodus. Uiteraard worden ook weer tal van gezondheidsfuncties beloofd en kun je met de Watch Ultimate 2 contactloos betalen.

Doelgroep gezocht

We weten niet precies wie er bijna 900 euro wil neertellen voor deze nieuwste smartphone. Maar mocht je interesse hebben, kun je ‘m vanaf vandaag in de officiële Huawei-store kopen of terecht bij diverse webshops, waaronder Coolblue en BOL.

Wat vind jij van deze unit van een smartwatch? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Bron: Huawei
