Deze smartwatches gaat Huawei op 2 september presenteren

Huawei heeft al veel slimme klokjes uitgebracht. Die vallen vaak op door de goede batterijduur, klassieke designs en focus op outdooractiviteiten. De Watch GT 7-serie en Watch D3 verschijnen binnenkort in Europa.

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Huawei Watch G7 en Watch D3

Binnenkort vindt de IFA (4-8 september) weer plaats. In aanloop naar deze bekende beurs in Berlijn komen veel fabrikanten met aankondigingen van nieuwe gadgets. Die zijn niet alleen op de beursvloer zelf te bewonderen, maar worden vaak ook gepresenteerd aan de pers op pre-beursevenementen.

Wij als Android Planet trekken met twee redacteuren naar Duitsland om de nieuwste producten te checken. Over de nieuwste slimme klokjes van Huawei gaan we het alvast kort hebben. De fabrikant laat weten dat ze op 2 september worden gelanceerd.

Watch GT 6 Pro

Watch GT 7-serie: smartwatch voor in de sneeuw

De GT-lijn van Huawei kun je zien als de serie met de premium middenklassers, naast de GT Pro-klokjes (uitgevoerd met luxere materialen) en de Ultimate-uitvoeringen (meest exclusief). De GT-serie krijgt met de GT 7 nieuwe blikvangers, al weten we nog niet precies om hoeveel horloges het gaat. Huawei verklapt dat de Watch GT 7-serie draait om wintersport.

Huawei introduceert nieuwe modi voor activiteiten in de sneeuw. Uiteraard voor populaire sporten als skiën en snowboarden en dan met name op het gebied van gps. Zo kunnen wintersporters gemakkelijk routes plannen met kaarten van meer dan 3000 skigebieden wereldwijd. De toevoeging van Turn Detection zorgt er bovendien voor dat de smartwatch bochten van de drager kan herkennen (én tellen) door de draaicirkel te berekenen. Een primeur, aldus Huawei.

Meer details, zoals over de chipset en accuduur, hebben we helaas nog niet. Daarover informeren we je in september.

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Huawei Watch D3 en FreeBuds Neo

De opvolger van de Watch D2 uit december 2024 focust weer op bloeddrukmonitoring. Dat klokje roemden we destijds niet alleen om deze handige en behoorlijke precieze functie, maar ook om het design en de accuduur. De Watch D3 borduurt voort op het meten van de bloeddruk met behulp van een luchtkussenmanchet.

Ook op audiogebied gaat Huawei zich weer roeren. De FreeBuds Neo worden aan de wereld gepresenteerd in Duitsland. Deze hoogwaardige oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking en bieden volgens de fabrikant een ‘meeslepend geluid’. Of het om open-ear-oordopjes of in-ear-oordopjes gaat, is niet bekendgemaakt.

De FreeBuds-lijn bestaat uit verschillende draagvormen. De meeste modellen zijn klassieke in-ear-oordopjes die met een siliconen dopje in de gehoorgang zitten. De FreeBuds 6 vormen een uitzondering: deze hebben een half-open ontwerp en rusten in de oorschelp zonder de gehoorgang volledig af te sluiten.

Welke van de twee aangekondigde smartwatches zie jij het meest zitten? Vertel ons gelijk of je momenteel een slim klokje draagt en zo ja, van welk merk. We zijn benieuwd!