In juni bracht Google officieel Wear OS 7 uit, de nieuwste update voor smartwatches. Nu krijgen meerdere oudere smartwatches van Samsung (eindelijk) een update naar Wear OS 7!

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De Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 kwamen afgelopen juli uit. De twee meest luxe smartwatches draaien vanuit de doos op One UI 9 Watch, dat gebaseerd is op Wear OS 7. Daarmee kregen kopers de nieuwste software.

Tot voor kort waren dit de enige twee modellen van Samsung met Wear OS 7. Maar, goed nieuws: de fabrikant rolt – maanden na de lancering van de twee topmodellen – Wear OS 7 ook uit naar oudere Galaxy Watch-modellen via de One UI 9 Watch-update. Dit geldt voor de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic.

Links de Galaxy Watch 8 en rechts de Galaxy Watch 8 (Classic)

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(Minstens) vier oudere modellen later aan de beurt

Gelukkig blijft het daar niet bij. Ondertussen is de Wear OS 7-update ook in een bètaversie beschikbaar voor verschillende oudere modellen. Dit is de voorlopige lijst:

Er zijn sterke aanwijzigingen dat de Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro en Watch FE (modellen van ruim vier jaar oud) straks ook Wear OS 7 krijgen. Helaas zijn daar nog geen bètaversies van bekend, waardoor we een kleine slag om de arm moeten houden.

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Dit heeft Wear OS 7 te bieden

Wear OS 7 komt dus nu naar oudere smartwatches toe in de vorm van One UI 9 Watch. De nieuwste software richt zich vooral op extra gezondheidsfuncties, waaronder Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load en Fitness Index. Verder zijn er verbeteringen aan zowel de slaapcoaching als de waarschuwingen voor slaapapneu.

Vitals is leuk om even uit te lichten. Het werkt zo: Samsung Health verzamelt gegevens over belangrijke functies als je hartslag, hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur en zuurstofgehalte in je bloed. Zo wordt een referentiebereik bepaald. Je wordt op de hoogte gebracht als je vitale functies buiten dit normale bereik vallen.

Daarnaast biedt de nieuwste software een verbeterde Compass-app met ‘Track Back’. Dat is een functie die gebruikers helpt hun route terug te volgen naar een opgeslagen punt. Er is ook een nieuwe ‘Portrait Watch Face’ die de wijzerplaat kan aanpassen rond het onderwerp van een foto.

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Heb jij een van de Galaxy-smartwatches die de Wear OS 7 update gaan krijgen? Laat het dan weten in de reacties onder dit artikel en schrijf je gelijk even in voor onze nieuwsbrief.