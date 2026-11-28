Updates voor Galaxy-watches en de Chromecast, maar ook leuk nieuws over GTA IV en oude telefoons. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van week 48.

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De Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 kwamen afgelopen juli uit. De twee meest luxe smartwatches draaien vanuit de doos op One UI 9 Watch, dat gebaseerd is op Wear OS 7. Daarmee kregen kopers de nieuwste software. Tot voor kort waren dit de enige twee modellen van Samsung met Wear OS 7.

Goed nieuws, want de fabrikant rolt maanden na de lancering van de twee topmodellen Wear OS 7 ook uit naar oudere Galaxy Watch-modellen via de One UI 9 Watch-update. Dit geldt namelijk voor de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. Maar, er is meer …

→ Ontdek welke oudere modellen de update ook nog gaan krijgen!

Een paar maanden terug begon Samsung met het uitrollen van Android 17 naar zijn oudere telefoons. Die update zit verpakt in One UI 9, dat vele nieuwe functies met zich meebrengt. Voor sommige mensen zit er helaas ook eentje tussen waar ze niet blij van worden: de batterij van hun Samsung loopt plots veel sneller leeg.

Dat is niet zo gek na een grote upgrade van het besturingssysteem, maar vaak lost het probleem zich na enkele dagen vanzelf op. Samsung heeft al geprobeerd om het probleem met tussentijdse patches te verhelpen, maar dat is vooralsnog niet gelukt.

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→ Vooral eigenaren van deze twee toestellen melden problemen

Sommige oude telefoons zijn nu ineens duizenden euro’s waard. Mazzelaars hebben nog een originele iPhone uit 2007. Een uitzonderlijk goed bewaard, ongeopend exemplaar werd onlangs op een veiling verkocht voor zo’n 150.000 euro. Maar ook voor Android-telefoons worden soms flinke bedragen betaald.

Het gaat dan vaak om bijzondere modellen, bijvoorbeeld van Nokia of Motorola. In goede staat en liefst in de originele verpakking zijn sommige telefoons echt veel geld waard. Zeker als je de juiste verzamelaars weet te bereiken.

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→ Lees snel verder voor de modellen die wellicht veel opbrengen

Google bracht zes weken geleden de eerste update van 2026 uit voor de Chromecast met Google TV (4K). Vreemd genoeg niet voor de goedkopere HD-versie, maar nu is er nieuws. Gebruikers van de Chromecast met Google TV (HD) melden op Reddit dat er een update is voor het streamingapparaatje.

De update is niet al te groot en bevat de Android-beveiligingspatch van augustus 2026. Dat is niet de allernieuwste update, maar hiervoor moest de Chromecast het doen met de patch van oktober 2025. De dongle is dus in ieder geval weer redelijk up-to-date.

→ Zo werk je je Chromecast gemakkelijk bij

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Zodra Jason of Lucia, de hoofdpersonen in de nieuwste GTA, even op bed gaan liggen, pakken ze hun smartphone erbij om te scrollen op sociale media. Precies zoals veel mensen in het echt doen. In de game is de telefoon er namelijk niet alleen als communicatiemiddel, maar ook om de wereld geloofwaardiger te maken.

Net als in de vorige game van Rockstar, Red Dead Redemption 2, ligt de focus van Grand Theft Auto VI op realisme. Het Wilde Westen is ingeruild voor een moderne wereld, die invoelbaar gemaakt wordt door de smartphone een hoofdrol te gegeven.

→ Lees alles over smartphones en apps in GTA VI