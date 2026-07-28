Deze klaptelefoon wil je sociale media-verslaving genezen

Fabrikant Light werkt aan een nieuwe klaptelefoon die teruggaat naar de basis. De Light Flip biedt geen sociale media, internetbrowser of AI, maar wél 5G, muziek en navigatie.

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Light Flip is een telefoon zonder AI of sociale media

Smartphones zijn prachtige apparaten, maar ze zijn soms iets te goed in het kapen van je aandacht. Het alternatief is een dumbphone. Maar ja. Die beschikken dan vaak weer niet over de functies die je mogelijk wél wil hebben, zoals navigatie en muziek. Fabrikant Light denkt de oplossing te hebben met de Light Flip: een tussenweg tussen de ouderwetse en de moderne klaptelefoon.

Het apparaat heeft een 2,8 inch-oled-scherm, een simpele MediaTek-chip, 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De batterij, die je zelf kunt vervangen, biedt een bescheiden capaciteit van 1800 mAh. Verder is er een enkele 12 megapixel-camera aanwezig.

Navigeren gaat prima op de Light Flip

Met de Light Flip heb je nadrukkelijk géén toegang tot sociale media, YouTube of een open internetbrowser, maar je kunt wel navigeren via 5G (of wifi) met de ingebouwde kaarten-app. Ook is het mogelijk om muziek of podcasts te luisteren. Dat kan via bluetooth of de normale koptelefoonaansluiting. Daarnaast heb je toegang tot een kalender en apps voor het weer en het maken van notities.

De missie van Light is om je bereikbaar te houden zonder je af te leiden. Het bedrijf presenteert zich nadrukkelijk als ‘menselijk’ alternatief voor Apple en Google. Je zult dan ook geen AI op het toestel aantreffen.

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In 2027 te koop

Light lanceert binnenkort ook de normale ‘Light Phone III’ met ongeveer dezelfde missie, maar die is met 899 dollar erg duur voor een apparaat dat bewust beperkte mogelijkheden biedt.

De Light Flip krijgt een vriendelijker prijskaartje van 299 dollar (exclusief btw) en verschijnt in de lente van 2027. Je kunt hem op de website van Light vooruit bestellen in zes kleuren: zwart, blauw, rood, roze, geel en grijs.

Volgens de informatie van Light kun je de Flip gewoon in Nederland gebruiken. De software is alleen in het Engels beschikbaar.

Heb jij interesse in de Light Flip of gebruik je liever een normale smartphone? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!