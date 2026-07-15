Zó wil Samsung de vouw in zijn Fold 8-telefoons laten verdwijnen

De grootste ergernis van vouwbare smartphones is natuurlijk die vouw in het scherm. Samsung introduceert in de Fold 8-telefoons een techniek die hem zo goed als onzichtbaar moet maken: Flex Titanium.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Flex Titanium moet vouw onzichtbaar maken

We lazen eerder al het gerucht dat Samsung het scherm van de Galaxy Z Fold 8 Ultra op twee manieren wil verbeteren: door een coating aan te brengen die reflecties tegengaat én door de vouw in het scherm stevig te verminderen. Op 22 augustus wordt het toestel officieel onthuld, maar Samsung laat nu al weten hoe het dat wil doen.

De techniek heet dus Flex Titanium. Het belangrijkste onderdeel daarvan is een laagje film dat gemaakt is van, je raadt het al, titanium. Dat is minder dan één derde zo dik als een menselijke haar. Toch is het tegelijk twintig keer zo sterker als de film die gebruikt werd bij vorige Folds. Deze laag rust op een dikkere plaat die eveneens van titanium is gemaakt. Samen bieden ze ondersteuning aan het oled-scherm dat erbovenop ligt.

Het Weibo-kanaal Momentary Digital zegt de Fold 8 Ultra al in handen te hebben. In een video wordt het toestel een paar keer open- en dichtgevouwen. Het scherm lijkt vervolgens inderdaad nog steeds helemaal vlak, waar je bij de Fold 7 dan onmiddellijk een vouw zag verschijnen.

De vraag is natuurlijk wel of het scherm ook zo mooi blijft als je hem een paar duízend keer hebt gevouwen. Dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra)

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is de directe opvolger van de Galaxy Z Fold 7. Daarnaast brengt Samsung ook een normale Galaxy Z Fold 8 uit. Dat is een heel nieuw toestel met een veel breder scherm aan de binnenzijde. Ook die telefoon krijgt Flex Titanium en zou dus een zo goed als onzichtbare vouw hebben. Hij moet het waarschijnlijk wel stellen zonder de coating die reflecties vermindert.

Beide vouwtelefoons draaien vermoedelijk op een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. De normale Fold heeft volgens geruchten een 50 megapixel-hoofdcamera en een 50 megapixel-groothoeklens. De Ultra beschikt over een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens én een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom.

We houden je volgende week op de hoogte van alle Samsung-onthullingen! Niets missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.