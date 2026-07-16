Samsung Galaxy S26 Ultra nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Google laat belangrijke vernieuwing Pixel 11 nu alvast zien

Mike Peek
Mike Peek
16 juli 2026, 9:02
2 min leestijd
Google laat belangrijke vernieuwing Pixel 11 nu alvast zien

Google onthult de Pixel 11-telefoons pas in augustus, maar één van de belangrijkste functies is nu al te zien op de website. Het gaat om Pixel Glow, een nieuw soort notificatiesysteem.

Lees verder na de advertentie.

Pixel Glow lijkt vooral een flitser met kleurtjes

Doorgaans lekt er maanden voor de release al van alles uit over de nieuwe Pixel-telefoons. Dat valt dit jaar erg mee. Ja, we weten dat de Pixel 11 sterk lijkt op zijn voorganger, maar precieze details over bijvoorbeeld de camera’s ontbreken op dit. moment.

Gelukkig hebben we Google zelf nog, dat ons op zijn eigen website een eerste blik gunt op ‘Pixel Glow’. Dat is hoogstwaarschijnlijk een nieuw soort notificatiesysteem dat verwerkt is in de flitser. Een korte teaser laat zien dat deze niet alleen meer fel licht kan tonen, maar alle kleuren van de regenboog. Op de foto hieronder zie je hem aan het werk.

Pixel Glow

Vermoedelijk kun je instellen wat Pixel Glow moet doen als je een appje krijgt of wanneer de bezorger onderweg is met je pizza. Kleurt de flitser rood, dan weet je bijvoorbeeld dat je een nieuwe email hebt. Zo kun je het toestel met het scherm naar beneden op tafel leggen, maar blijf je toch globaal op de hoogte van notificaties.

Dat idee is bepaald niet nieuw. Nothing doe al jaren hetzelfde met zijn Glyph Interface, die bestaat uit vele ledjes op de achterkant. Google’s versie lijkt wel een stuk eenvoudiger. Het is natuurlijk vooral een flitser met kleurtjes.

Meer over de Pixel 11-serie

Zoals gezegd presenteert Google de Pixel 11-serie op 12 augustus en wel om 18.00 uur in New York. Het is dan middernacht in Nederland en dus eigenlijk al 13 augustus. Een week later zouden de smartphones mogelijk in de winkels liggen.

Het gaat (opnieuw) om relatief kleine upgrades. Je mag naast Pixel Glow een snellere Tensor G6-chip verwachten en mogelijk nieuwe camera’s. Details hierover ontbreken nog. Het lijkt vrijwel zeker dat alle vier de telefoons in de serie 100 euro duurder worden dan vorig jaar. We verwachten deze prijzen:

  • Google Pixel 11 (256GB): 999 euro
  • Google Pixel 11 Pro (256GB): 1199 euro
  • Google Pixel 11 Pro XL (256GB): 1399 euro
  • Google Pixel 11 Pro Fold (256GB): 1999 euro

Geen enkel Google-nieuwtje meer missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Google
Bron afbeelding: Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Poll: vind jij het jammer als de Samsung Galaxy Z Flip verdwijnt?

Poll: vind jij het jammer als de Samsung Galaxy Z Flip verdwijnt?

Vandaag 14:58

Breaking
Nu is het officieel: OnePlus trekt zich terug uit Europa

Nu is het officieel: OnePlus trekt zich terug uit Europa

Vandaag 11:00

Samsung Galaxy Unpacked 2026: dit zijn onze verwachtingen

Samsung Galaxy Unpacked 2026: dit zijn onze verwachtingen

Gisteren 19:12

Spotify verandert voorgoed dankzij AI: dit kun je er straks mee

Spotify verandert voorgoed dankzij AI: dit kun je er straks mee

Gisteren 16:47

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren