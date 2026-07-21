Deze OnePlus-telefoons krijgen een update naar Oppo’s ColorOS 17

Veel OnePlus-telefoons en -tablets krijgen binnenkort een (optionele) update naar ColorOS 17 van Oppo. Dit is de volledige lijst.

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ColorOS 17 komt naar je OnePlus-toestel

Eén van de gevolgen van het vertrek van OnePlus uit Europa wordt binnenkort heel zichtbaar: OxygenOS, de beroemde softwareschil van het bedrijf, gaat verdwijnen. Gelukkig komt OnePlus het beloofde updatebeleid wel gewoon na. Bestaande telefoons worden overgezet naar ColorOS van zusterbedrijf Oppo. Daar zullen fans misschien niet allemaal even blij mee zijn, maar het is niet anders.

GizmoChina publiceerde een lijst met de smartphones en tablets van OnePlus die later dit jaar een update naar Oppo’s ColorOS 17 krijgen. Die schil is gebaseerd op Android 17. Dit zijn de apparaten die in aanmerking komen.

High-end smartphones

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus Open

OnePlus Pad 3

Midrange en budgetsmartphones

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

Tablets

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

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Alternatieven voor OnePlus

De update naar ColorOS 17 is overigens vrijwillig voor OnePlus-bezitters, maar wie weigert zal dus achterblijven op Android 16. Het is op dit moment onduidelijk of je in dat geval wel beveiligingspatches blijft ontvangen. Als dat níet zo is, raden we je aan om de update maar gewoon te installeren, zelfs als je daar eigenlijk geen zin in hebt. Dan blijft je in ieder geval beschermd tegen hackers.

Het verdwijnen van OnePlus uit Nederland laat een bescheiden krater achter in het smartphonelandschap. Gelukkig zijn er nog voldoende andere merken die zich ook richten op een goede prijs-kwaliteitverhouding. We hebben de beste alternatieven voor OnePlus voor je op een rijtje gezet.

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