Mobvoi TicWatch Pro 5 officieel: twee schermen en grote batterij

Mobvoi heeft de TicWatch Pro 5 gepresenteerd. De smartwatch kost 359,99 euro, draait op Wear OS en heeft heel wat in huis. Zo zijn er twee displays aan boord en kun je tot 45 dagen doen met een enkele acculading.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak kennis met de Mobvoi TicWatch Pro 5

Mobvoi heeft de TicWatch Pro 5 gepresenteerd, na maanden van geruchten, lekken en teasers. De high-end smartwatch is uitgerust met Wear OS 3 en kost 359,99 euro. Hij is alleen te koop met een zwarte behuizing en vooralsnog alleen via de eigen webshop van de fabrikant.

Zoals gezegd is het horloge voorzien van de bekende software van Google, waardoor je ook toegang hebt tot de Play Store. Zo kun je vanaf je pols aan de slag met apps als Spotify, Google Maps en WhatsApp. Ook miljoenen digitale wijzerplaten zijn direct te downloaden op de TicWatch Pro 5.

Twee schermen: kleurrijk of energiezuinig

De wijzerplaten gebruik je in combinatie met het ronde amoled-schermpje van 1,43 inch. Dat heeft een hoge resolutie van 466 bij 466 pixels, waardoor alles kleurrijk en haarscherp wordt weergegeven. Er is echter een tweede scherm aanwezig, wat veel energiezuiniger is. Daarop kun je basisinformatie tonen, zoals het aantal gezette stappen, de tijd of het aantal verbrande calorieën. Hoe lang je met een volle batterij doet, heeft dus ook te maken met welk scherm je vooral gebruikt.

Mobvoi zelf zegt dat je met een enkele acculading 80 uur kunt doen bij continue gebruik in Smart Mode, maar tot wel 45 dagen als je alleen essentiële functies gebruikt. De accu heeft een capaciteit van 628 mAh en voor een Wear OS-horloge is dat erg ruim.

De Galaxy Watch 5 Pro heeft bijvoorbeeld een 590 mAh-batterij en gaat zo’n drie dagen mee op een volle accu. Er is een snellaadfunctie, waarmee je de TicWatch voor 65 procent oplaadt in 30 minuten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snelle processor en bomvol sensoren

De smartwatch is uitgerust met de Snapdragon W5+ Gen 1-processor, die twee keer zo snel is als zijn voorganger. Er is 2GB werkgeheugen aan boord en 32GB interne opslagruimte. Dat gebruik je bijvoorbeeld voor de installatie van apps, maar ook het opslaan van muziek om offline te kunnen luisteren.

Bang voor water, stof of valpartijen hoef je ook niet te zijn, want de Pro 5 kan tegen een stootje dankzij een militaire certificering. Uiteraard is er een gps-sensor aanwezig, zodat je je telefoon thuis kunt laten als je gaat sporten. Ondersteuning voor een esim ontbreekt echter.

Wel kun je je hartslag of het zuurstofniveau van het bloed meten. Ook zijn er meer dan 100 workout-modi, kun je stappen tellen of verbrande calorieën bijhouden. Draadloos betalen werkt dankzij de ingebouwde nfc-chip en ook een kompas en speaker ontbreken niet.

De behuizing is gemaakt van stevig aluminium en versterkt met nylon. Over het scherm is een laagje Gorilla Glass gelegd om krassen en vingervegen tegen te gaan. Het bandje is gemaakt van siliconen, 24 millimeter breed en door de gebruiker zelf te verwisselen. De bediening werkt via het aanraakgevoelige scherm in combinatie met het fysieke kroonwieltje. Daarmee scrol je door menu’s en instellingen of bevestig je een bepaalde keuze.

TicWatch Pro 5 kost 359,99 euro

Zoals gezegd is is de TicWatch Pro 5 alleen verkrijgbaar in het zwart. Het slimme horloge heeft een adviesprijs van 359,99 euro en is te verkrijgen via de website van Mobvoi zelf. We verwachten echter dat ‘ie binnenkort ook bij andere (web)winkels verschijnt. De officiële bandjes kosten 20,99 euro en zijn verkrijgbaar in het oranje, blauw en donkergroen.