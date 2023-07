‘Goedkope Motorola Moto G14 krijgt deze specificaties’

Motorola brengt binnenkort een nieuwe smartphone uit voor mensen met een klein budget. We kunnen nu al de belangrijkste specificaties van deze Motorola Moto G14 met je delen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de specificaties van de Motorola Moto G14’

Een paar weken geleden publiceerde The Tech Outlook al afbeeldingen van de Motorola Moto G14 en nu lekt de website ook veel specificaties. Het goedkope toestel draait op een UniSoC T616-processor. Dat is een nieuwe, maar bescheiden chip die vooral geschikt is voor eenvoudige taken als appen, mailen en surfen. Zware games kun je er niet mee spelen, maar voor die doelgroep is de Moto G14 dan ook niet bedoeld. Er zit 4GB werkgeheugen bij de processor en 128GB opslagruimte.

Het scherm is, net als dat van de Moto G13, 6,5 inch groot. Het gaat om een simpel lcd-display met een verversingssnelheid van 60Hz. Wel ligt de resolutie mogelijk iets hoger dan op zijn voorganger, maar details hierover ontbreken nog.

De Moto G14 is dankzij een IP52-certificering redelijk beschermd tegen stof en regen, maar je moet hem niet in het water laten vallen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en er is ook een tweede lens zichtbaar. Vermoedelijk gaat het om een groothoeklens of macrocamera. Selfies schiet je in een resolutie van 8 megapixel.

Dankzij de grote accu van 5000 mAh gaat deze smartphone gemakkelijk 1,5 dag mee op een lading. Opladen doe je met maximaal 20 Watt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Releasedatum nog onzeker

De Motorola Moto G14 komt in augustus al uit in India, maar wanneer hij bij ons verschijnt is nog onzeker. De G13 ligt hier namelijk pas sinds februari in de winkel. Dat toestel had hier een adviesprijs van 179 euro. We vermoeden dat zijn opvolger ongeveer net zo duur is en op Android 13 draait.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Motorola-nieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en Twitter.

Lees het laatste nieuws over Motorola: