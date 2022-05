‘Dit is de Motorola Moto G42: Snapdragon-chip en Android 12’

Motorola werkt aan een nieuwe middenklasser: de Moto G42. Hier lees je alles wat we nu al over het toestel weten.

Gerucht: Moto G42 krijgt Snapdragon 680-chip

Motorola staat bekend om zijn krachtige, maar betaalbare midrange toestellen. De Moto G42, een smartphone waar de fabrikant momenteel aan werkt, lijkt opnieuw een prima middenklasser te worden. Onlangs zagen we de eerste renders van de smartphone. Op deze renders zien we het toestel in een roségouden uitvoering. De achterkant en zijkanten zijn van plastic. Niet heel premium dus, maar het biedt wel een goede bestendigheid tegen vallen en stoten.

Volgens gelekte Geekbench 5-screenshots draait de Motorola Moto G42 op een Snapdragon 680-chip van Qualcomm. Met deze processor kun je prima internetten, Stranger Things streamen, WhatsAppen en een beetje gamen. Helaas ondersteunt de ‘SD680’ geen 5G-internet. Dat is wel echt een flinke tegenvaller, aangezien veel moderne Android-telefoons wél over 5G beschikken.

Gelukkig draait de Moto G42 direct vanuit de doos op Android 12, en Motorola kennende krijgt het toestel minimaal twee jaar aan software-updates. Het bedrijf geeft zijn goedkopere telefoons doorgaans één grote Android-versie-update (in dit geval naar Android 13) en twee jaar lang beveiligingspatches. Op updategebied loopt Motorola dus een beetje achter.

Drie mysterieuze camera’s

Aan de achterkant van de Moto G42 vinden we drie camera’s, waarvan we de specificaties nog niet kennen. Waarschijnlijk gaat het om een hoofdcamera met een hoge resolutie, een groothoeklens en macrocamera met een lage resolutie, die we tegenwoordig in bijna ieder midrange-toestel zien.

De Motorola Moto G42 is de opvolger van de Moto G41, die de fabrikant sinds februari in Nederland te koop is. Dit toestel heeft een 6,4 inch-amoled-scherm, 5000 mAh-accu en 48 megapixel-camera. De smartphone kreeg destijds een adviesprijs van 269 euro. We verwachten ongeveer hetzelfde bedrag voor de G42 kwijt te zijn.

