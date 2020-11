De nieuwe Motorola Moto G9 Power heeft een nog grotere accu dan zijn voorganger, maar is het toestel ook op andere punten een verbetering? In deze Motorola Moto G9 Power vs Moto G8 Power-vergelijking zetten we de toestellen tegenover elkaar.

Motorola Moto G9 Power vs Moto G8 Power

Deze week kondigde Motorola de Moto G9 Power aan, een budgettelefoon die opvalt door de gigantische 6000 mAh-accu. Die moet zorgen van een accuduur van maximaal 60 uur, maar natuurlijk wil je meer dan alleen een hele lange adem als je de smartphone koopt.

Op papier verschilt de Moto G9 Power behoorlijk met zijn voorganger – de Moto G8 Power – en om je een handig overzicht te geven, bespreken we in dit artikel de vijf belangrijkste verschillen.

1. Enorme accu’s

De Moto G9 Power heeft de grootste accu die we tot nu toe in een Motorola-telefoon hebben gezien: 6000 mAh. Dat is ook fors meer dan de Moto G8 Power van eerder dit jaar, die een 5000 mAh-batterij heeft. Ook de Moto G7 Power, die vorig jaar in Nederland werd uitgebracht, heeft een accucapaciteit van 5000 mAh.

De Moto G9 Power moet langer meegaan op een volle lading dan zijn voorganger, ook omdat de hardware relatief bescheiden is (waarover later meer). Wel is het fijn dat de telefoon snelladen ondersteunt.

Dit gaat met maximaal 20 Watt en is dat iets sneller dan bij de G8 Power (18 Watt). Omdat de batterij groter is, duurt het waarschijnlijk wel langer om de G9 Power helemaal op te laden. Bij zijn voorganger duurde dit ruim twee uur.

2. Groter scherm, lagere resolutie

Het scherm van de Moto G9 Power is een stuk forser dan dat van de Moto G8 Power: 6,8 inch in plaats van 6,4 inch. Hiermee is de telefoon een grote, wat lompere telefoon dan zijn voorganger en hij is ook zwaarder. Het grote display is wel fijn als je graag YouTube-video’s, films en series kijkt op je smartphone.

Wel moet je er rekening mee houden dat de resolutie van het G9 Power-scherm relatief laag is. Met 1640 bij 720 pixels ziet het display er beduidend minder scherp uit dan het scherm van de Moto G8 Power, die over 2300 bij 1080 pixels beschikt. Dat zie je bijvoorbeeld als je tekst gaat lezen, maar ook filmpjes zien er korreliger uit. De lagere hd-resolutie is dan wel weer gunstig voor de batterijduur en de prestaties van de G9 Power.

Beide toestellen hebben overigens een klein gat in het scherm voor de selfiecamera. Verder zijn de randen redelijk dun, al is het display iets ‘voorkantvullender’ bij de Moto G8 Power.

3. Hard- en software

Onder de motorkap van de Moto G9 Power zit een Snapdragon 662-processor en die is op papier vergelijkbaar met de Snapdragon 665-chip van de G8 Power. Qua prestaties merk je dus waarschijnlijk weinig verschil. Daarnaast hebben beide toestellen 4GB aan werkgeheugen, maar de nieuwe Moto G9 Power heeft wel dubbel zoveel opslagruimte: 128GB.

Dit is handig als je veel apps (of grote games) installeert of Netflix-films en -series voor offline gebruik wil opslaan. Beide telefoons hebben overigens plek voor een micro-sd-geheugenkaartje, zodat je de opslag desgewenst verder kunt uitbreiden.

Beide telefoons draaien op Android 10 en vooral bij de Moto G9 Power is dit opvallend, omdat het nieuwe Android 11 al maanden beschikbaar is. De toestellen worden op een later moment bijgewerkt, maar het is niet duidelijk wanneer precies. Toen de Moto G8 Power verscheen was Android 10 de meest recente versie van het besturingssysteem, maar de G9 Power loopt op dit gebied dus achter.

4. Minder camera’s

Een ander belangrijk verschil tussen de Moto G9 Power en Moto G8 Power heeft te maken met de camera’s. De G9 Power is op dit gebied minder veelzijdig dan zijn voorganger, maar heeft wel een nieuwe 64 megapixel-camera. Die moet voor scherpere foto’s zorgen en ook goede plaatjes in het donker maken. De Moto G8 Power laat het bij minder licht nogal afweten, zoals je in onze Moto G8 Power review kunt lezen.

Wel heeft de Moto G8 Power een telelens om optisch (en dus zonder kwaliteitsverlies) in te zoomen en een groothoeklens voor extra wijde foto’s. Deze camera’s ontbreken bij de G9 Power, die verder alleen een macrocamera en dieptesensor heeft. Met de macrocamera maak je foto’s van heel dichtbij, maar deze lenzen hebben vaak een lage resolutie en daardoor ogen kiekjes niet zo mooi.

5. Adviesprijzen

De Moto G9 Power is met zijn adviesprijs van 199 euro goedkoper dan zijn voorganger, die officieel 229 euro kost. De Moto G8 Power is inmiddels – omdat ‘ie al een tijdje in de winkels ligt – in prijs gedaald en kost op dit moment ongeveer 180 euro.

De Moto G9 Power is met zijn adviesprijs van 199 euro goedkoper dan zijn voorganger, die officieel 229 euro kost. De Moto G8 Power is inmiddels – omdat 'ie al een tijdje in de winkels ligt – in prijs gedaald en kost op dit moment ongeveer 180 euro.

De Moto G9 Power is volgende maand in Nederland te koop en dan zullen we de smartphone uitgebreid aan de tand voelen.