Reviewscore 8

Een 5000 mAh-accu die lang meegaat, vlotte hardware, in totaal vijf camera’s en schone software voor 229 euro: de Motorola Moto G8 Power klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De smartphone is een goede koop, maar je moet wel met een aantal zaken rekening houden.

Dit is de Motorola Moto G8 Power review

Motorola bracht vorig jaar vier smartphones uit in de Moto G7-serie en gooide met de Moto G7 Plus bijvoorbeeld hoge ogen. Toch behoorde ook de Moto G7 Power stiekem tot de beste budgetsmartphones van 2019, wat voornamelijk kwam door de geweldige accuduur van het toestel. De telefoon hield het zonder problemen langer dan twee dagen vol, en was daarmee de ‘accukoning’ in het budgetsegment.

Nu komt het bedrijf met de Moto G8 Power, die dezelfde 5000 mAh-accu heeft maar ook een aantal verbeteringen introduceert. Daarmee is de smartphone completer dan zijn voorganger, maar op het belangrijkste aspect (de accuduur) is ‘ie niet zo goed als de vorige Power. In deze Motorola Moto G8 Power review lees je er alles over.

Strak design en veel beter scherm

De Motorola Moto G8 Power ziet er een stuk moderner uit dan zijn voorganger, die door de dikke schermranden en notch nogal saai oogde. Het nieuwe toestel heeft een groter scherm van 6,4 inch, met dunnere bezels en een cameragat in het display. Dit ziet er vlot uit en doordat het cameragat niet al te groot is, heb je er tijdens dagelijks gebruik geen last van.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het scherm heeft een resolutie van 2300 bij 1080 pixels en dat is een grote vooruitgang ten opzichte van de Moto G7 Power, die een hd-display (1570 bij 720 pixels) heeft. Dit verschil merk je in de praktijk direct: het scherm van de Moto G8 Power ziet er lekker scherp uit, en oogt verder prima. Kleuren zien er mooi uit en het lcd-scherm kan lekker helder, zodat je het ook bij fel zonlicht kan aflezen.

De Moto G8 Power heeft een plastic design, maar dat klinkt erger dan het daadwerkelijk is. De smartphone voelt luxe aan en is met 197 gram behoorlijk zwaar, maar dat vinden we niet zo’n probleem. De behuizing is wel gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken, en ook krasjes zijn relatief snel zichtbaar. Gelukkig levert Motorola een hoesje mee om de budgettelefoon te beschermen.

Hardware hapert soms

De Motorola Moto G8 Power is voorzien van een Snapdragon 665-chip met 4GB aan RAM en 64GB aan opslagruimte. De Snapdragon 665-chip zit ook in andere budgettelefoons, zoals de Moto G8 Plus en Xiaomi Mi A3. Hij zorgt voor prima prestaties, waarbij apps vlot opstarten en ook multitasken niet een probleem is. Van de 64GB aan opslagruimte is ongeveer 50GB beschikbaar voor de gebruiker, wat ook netjes is in deze prijsklasse.

Het toestel blinkt echter niet uit door zijn snelheid, want tijdens onze testperiode merkten we af en toe haperingen. Bijvoorbeeld bij het draaien van zware apps, swipen door de software en vooral in de camera-app. Deze applicatie is traag en het duurt bijvoorbeeld lang om tussen de verschillende cameramodi (normaal, groothoek, tele, macro) te schakelen.

Het ontgrendelen van de Moto G8 Power gaat via de vingerafdrukscanner op de achterkant en die werkt uitstekend. Verder heeft de G8 Power stereospeakers en hoewel die aardig klinken bij het kijken van filmpjes, kun je ook de koptelefoonaansluiting gebruiken.

Helaas ontbreekt nfc, waardoor je niet mobiel kunt betalen met de G8 Power. Ook ondersteuning voor 5Ghz-wifi is afwezig (waardoor je niet kunt profiteren van snellere verbindingen) en dat is jammer, maar begrijpelijk. Motorola moet ergens op besparen en kiest bij de G8 Power voor een aantal opties die voor veel gebruikers niet direct essentieel zullen zijn.

Android 10, maar weinig updates

Motorola-telefoons draaien op een vrijwel kale versie van Android en de Moto G8 Power vormt daar geen uitzondering op. De smartphone heeft Android 10 en dat is de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Hierdoor heb je de beschikking over allerlei nieuwe features, zoals een systeembrede donkere modus, gebarenbediening en nieuwe opties om je privacy te beschermen.

Daarnaast verandert Motorola weinig aan stock-Android en zijn alleen enkele Motorola-apps aanwezig. In de Moto-app zitten handige extra functies, zoals de optie om de smartphone op ‘niet storen’ te zetten als je ‘m omdraait. Ook kun je het scherm verkleinen, zodat het makkelijker met één hand te bedienen is.

Helaas is het updatebeleid van Motorola verre van geweldig. Het bedrijf is traag met het uitbrengen van Android-updates en ook onduidelijk over welke smartphones wanneer een update kunnen verwachten.

Moto G-telefoons, zoals deze G8 Power, krijgen echter doorgaans één grote Android-upgrade en minstens twee jaar lang elk kwartaal een beveiligingsupdate. Dat zou betekenen dat de Moto G8 Power sowieso Android 11 krijgt en zeker tot begin 2022 wordt ondersteund met kleinere patches.

Vier camera’s zijn beperkt

Op cameragebied is de Moto G8 Power er flink op vooruit gegaan ten opzichte van de Moto G7 Power. Waar de Power van vorig jaar slechts een enkele camera had, heeft de G8 Power er vier. Het gaat om een primaire camera van 16 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 8 megapixel-telelens en 2 megapixel-macrocamera.

Vooral de telelens valt op, want hiermee kun je tot 2x optisch zoomen en dat zien we in in het budgetsegment vrijwel nooit. Ook de groothoeklens is handig, bijvoorbeeld voor landschapsfotografie. De macrocamera maakt het mogelijk om close-ups te maken, zodat je iets van heel dichtbij alsnog scherp vastlegt.

De Moto G8 Power is op cameragebied dus behoorlijk veelzijdig, maar ook beperkt. De camera’s presteren bij veel daglicht goed, maar maken zeker geen geweldige foto’s. Tussen de primaire camera en groothoeklens zit bijvoorbeeld best wat kwaliteitsverschil, waardoor foto’s anders ogen. De telelens is handig om in te zoomen, maar omdat beeldstabilisatie ontbreekt zijn foto’s niet altijd even scherp.

De macrocamera werkt in principe goed en heeft een vlotte autofocus, maar omdat foto’s in slechts 2 megapixel worden geschoten, ontbreekt scherpte en ogen plaatjes een beetje flets. In het donker maken alle camera’s matige foto’s, waarbij alleen de primaire camera nog een beetje bruikbaar is.

De telelens en groothoekcamera zijn veel minder lichtsterk en daarom bij mindere lichtomstandigheden niet nuttig. Het helpt ook niet dat er geen nachtmodus aanwezig is, terwijl de Moto G8 Plus deze wel heeft.

5000 mAh-accu gaat twee dagen mee

Het draait bij de Motorola Moto G8 Power natuurlijk vooral om de accuduur. De smartphone heeft een enorme 5000 mAh-batterij en die gaat volgens Motorola tot drie dagen mee op een volle lading. Dat is tijdens mijn testperiode niet gelukt, maar met mijn – vrij intensieve gebruik – haalde ik doorgaans twee dagen zonder opladen.

Daarmee is de accuduur wel iets minder goed dan die van de Moto G7 Power, wat waarschijnlijk komt doordat de G8 Power een groter en scherper scherm heeft. De accuduur blijft echter uitstekend en in deze prijsklasse gaan weinig toestellen zo lang mee als de Moto G8 Power. De accuduur is zonder twijfel de belangrijkste reden om dit toestel te kopen.

Het toestel wordt geleverd met een 18 Watt-oplader en dat is netjes. Door de grote accu duurt het opladen wel behoorlijk lang, maar dit is logisch en vinden we verder geen ramp. Na een half uur laden zit de Moto G8 Power weer voor 25 procent vol. Een uur opladen vult de accu voor iets meer dan 50 procent en van 0 naar 100 procent laden duurt ruim twee uur.

Conclusie Motorola Moto G8 Power review

De Motorola Moto G8 Power is – net als zijn voorganger – een erg goede budgetsmartphone die veel waar voor zijn geld biedt. De prestaties zijn in orde, de software is fijn in gebruik en de accuduur opnieuw uitstekend. Door het verbeterde scherm moet je de Moto G8 Power iets sneller aan de oplader leggen dan de G7 Power, maar dit is geen ramp.

Helaas zijn de camera’s beperkt, zeker bij weinig licht. Daarnaast voelt de smartphone soms een beetje traag aan en is het jammer dat Motorola zo onduidelijk is over het updatebeleid. Desondanks is de Moto G8 Power de adviesprijs van 229 euro zeker waard. Zoek je een betaalbare smartphone met een goede accuduur, dan kun je niet om deze telefoon heen.

Motorola Moto G8 Power kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Moto G8 Power kopen? Dat kan! In onze prijsvergelijker zetten we de beste deals voor een losse Moto G8 Power op een rijtje. Ook kun je de Moto G8 Power met een abonnement in huis halen.