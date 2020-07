‘Nieuwe Motorola Razr gelekt: vernieuwd design, betere specs en meer’

Een gelekte afbeelding laat de opvolger van de opvouwbare Motorola Razr zien. De klaptelefoon zou een verbeterd design krijgen en over betere specificaties én 5G beschikken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk het Motorola Razr (2020)-design

De bekende en doorgaans betrouwbare smartphonelekker Evan Blass heeft een afbeelding van de Motorola Razr gepubliceerd op zijn Patreon-pagina. Het plaatje laat het vernieuwde design van de nieuwe Razr zien. Zo zien we dat de schermranden dunner zijn, en dan met name de dikke ‘kin’ aan de onderkant. Opvallend genoeg is de vingerafdrukscanner, die bij de vorige Razr juist in die rand zat, verdwenen.

Mogelijk heeft het opvouwbare toestel dus een vingerafdrukscanner aan de achter- of zijkant of onder het scherm. Ook kan Motorola kiezen voor gezichtsherkenning, aangezien bovenin het scherm een notch aanwezig is. Hoewel de schermranden dunner zijn, zou de Razr (2020) opnieuw een relatief compact 6,2 inch-display hebben.

Specificaties van Motorola Razr (2020)

Verder lijkt het design op dat van zijn voorganger. Aan de buitenkant is opnieuw een klein schermpje aanwezig, met daaronder een enkele cameralens. Wel zou Motorola de interne hardware verbeteren. Geruchten spreken over een snellere Snapdragon 765-chip met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB aan opslagruimte en een iets grotere 2845 mAh-accu.

Daarnaast zou de nieuwe Motorola Razr op Android 10 draaien en beschikken over een primaire 48 megapixel-camera en 20 megapixel-selfiecamera. Het is onduidelijk wanneer de opvouwbare telefoon wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten.

Blass noemt de smartphone de ‘Motorola Razr 2020’, maar het kan zijn dat Motorola door het coronavirus vertraging heeft opgelopen. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

De voorganger

De vorige Motorola Razr werd eerder dit jaar in Nederland uitgebracht voor 1599 euro. De opvouwbare smartphone viel op door het klapontwerp, maar had niet de allerbeste hardware en middelmatige camera’s. In onze hands-on met de Motorola Razr lees je meer over het toestel.