De Motorola Razr, een smartphone met een opvouwbaar scherm, is binnen een paar maanden ook in Nederland te koop. De precieze releasedatum en adviesprijs zijn nog onduidelijk, maar eerder sprak Lenovo over een Europese verkoopprijs van 1599 euro.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr release in Nederland

Een woordvoerder van Lenovo laat aan NU.nl weten dat de Motorola Razr ‘binnen een aantal maanden’ ook in Nederland verkrijgbaar is. Het toestel werd vorig jaar al aangekondigd, maar het bedrijf maakte toen niets bekend over een release in ons land.

Tijdens een previewevent in Londen, waar Android Planet aanwezig was, hintte het bedrijf al wel voorzichtig naar een release in Nederland en België. Toen noemde Lenovo tevens een Europese adviesprijs van 1599 euro.

Omdat de Motorola Razr geen plek heeft voor een traditionele simkaart, is de smartphone straks alleen te gebruiken met providers die e-sim ondersteunen. T-Mobile doet dit bijvoorbeeld sinds vorig jaar. Andere grote Nederlandse providers bieden (nog) geen ondersteuning voor de opvolger van de fysieke simkaart.

Meer over de Motorola Razr

De Motorola Razr kun je zien als een opvouwbare klaptelefoon, omdat het scherm niet open klapt maar juist verticaal dichtklapt. Daardoor is de telefoon compacter en kun je ‘m makkelijker in je broekzak kwijt. Het scherm is 6,2 inch groot en heeft een resolutie van 2142 bij 876 pixels, met bovenin een kleine notch en onderin een ‘kin’ voor de vingerafdrukscanner en alle antennes. De telefoon draait op Android 9.0 (Pie).

Onder de motorkap zit een Snapdragon 710-chip, 6GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en relatief kleine 2510 mAh-accu. Snelladen gaat met 15 Watt en foto’s maakt de Motorola Razr met de 16 megapixel-camera achterop. Het toestel heeft ook een zogeheten QuickView-display; een klein schermpje aan de buitenkant van de behuizing waarmee je bijvoorbeeld notificaties kunt checken. Dat schermpje is ook te gebruiken tijdens het videobellen of het maken van een foto.

Wil je meer weten? Check dan onze uitgebreide Motorola Razr preview

Lees meer over Motorola