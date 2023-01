Motorola ThinkPhone: snelle smartphone met focus op beveiliging

De Motorola ThinkPhone is officieel aangekondigd. De nieuwe smartphone is gericht op zakelijke gebruikers en beschikt over een aantal handige features.

Motorola ThinkPhone officieel onthuld

Lenovo trapt het jaar af met de ‘ThinkPhone by Motorola‘, een nieuwe smartphone die is bedoeld voor zakelijke gebruikers. Zoals de naam al verklapt, is er een link met de ThinkPad-laptops van het bedrijf. De telefoon focust zich ook sterk op beveiliging, zodat belangrijke gegevens veilig blijven.

Zo is er een Moto KeySafe-chip, waar gevoelige informatie op wordt opgeslagen. Daarnaast belooft Motorola de ThinkPhone langdurig van updates te voorzien. Het toestel draait op Android 13 en krijgt drie grote versie-updates; tot en met Android 16 dus. Daarnaast verschijnen vier jaar beveiligingsupdates; de eerste drie jaar maandelijks, het laatste jaar om de maand.

Belangrijk is Think2Think, een functie die voor betere integratie tussen Android en Windows moet zorgen. De ThinkPhone kan met alle computers met Windows 10 of nieuwer beter samenwerken. Zo is het mogelijk om tekst te kopiëren en plakken vanaf de smartphone naar een laptop, en vice versa. Ook kun je mobiele apps op Windows-computers draaien, multitasken en makkelijk bestanden uitwisselen.

Een andere feature is ‘Advanced Webcam’. Hiermee is het mogelijk om de camera van de Motorola ThinkPhone te gebruiken als webcam bij videogesprekken op een laptop. Dat moet voor (veel) betere beeldkwaliteit zorgen; de camera van een Android-toestel is immers stukken beter dan de (vaak matige) ingebouwde webcams in laptops.

Red Key en stevige behuizing

De Motorola ThinkPhone is ook voorzien van een Red Key, de knop die ook op de ThinkPad-laptops van het bedrijf zit. Je kan de knop, die aan de linkerkant van de behuizing zit, koppelen aan bepaalde acties. Je drukt dan simpelweg twee keer op het knopje om bijvoorbeeld een optie aan te zetten. Met een enkele druk kun je een app naar keuze openen. Motorola zegt dat je iedere Android-app aan de Red Key kan koppelen.

Verder valt op dat de ThinkPhone een stevige behuizing heeft. De telefoon heeft een aluminium frame en Gorilla Glass Victus aan de voor- en achterkant. Dat laagje beschermd tegen krasjes en barsten. Ook is de smartphone zowel MIL-STD-810H als IP68-gecertificeerd, zodat ‘ie bestand is tegen vallen, water en stof.

Specificaties van de ThinkPhone

Dan de interne hardware van de Motorola ThinkPhone. Het toestel wordt aangedreven door Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, de op één na snelste chip van Qualcomm. Motorola prikt hier 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. 5G-ondersteuning is aanwezig, evenals stereospeakers met Dolby Atmos en bluetooth 5.2.

Het oled-scherm is 6,6 inch groot en heeft een full-hd-resolutie. De ververssnelheid ligt op 144Hz, waardoor beelden en animaties veel vloeiender zijn. In het display zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zien we nog eens drie lenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s en close-ups en tot slot een dieptesensor.

De batterij is 5000 mAh groot en kan snelladen met maximaal 68 Watt, net als bij de Motorola Edge 30 Pro. De snellader wordt standaard meegeleverd. Een kwartier opladen is volgens Motorola genoeg om de ThinkPhone een hele werkdag te gebruiken. Volledig opladen (van 0 naar 100 procent) duurt een minuut of 40. Draadloos opladen is ook mogelijk en dit gaat met maximaal 15 Watt, wat wel een stuk langzamer is.

Motorola ThinkPhone release en prijs

Motorola laat weten dat de ThinkPhone eind januari in Nederland verschijnt. Op een later moment wordt de adviesprijs bekend.