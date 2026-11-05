Netflix hoopt dat je sneller een toffe serie vindt met deze nieuwe functie

Netflix test in de Verenigde Staten een nieuwe functie: AI Discover. Die moet het gemakkelijker maken om een film of serie te vinden die aansluit bij jouw voorkeuren.

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Netflix komt met ‘AI Discover’

Je kent het wel: je zit klaar op de bank voor een avondje Netflix, maar je hebt geen idee wat je wil kijken. Voor je het weet ben je een half uur verder, eindeloos scrollend door enorme lijsten met films en series.

Dat is natuurlijk een tikkeltje frustrerend. Daarom test Netflix ‘AI Discover’, een functie waarmee je minder tijd kwijt moet zijn aan zoeken en meer aan het daadwerkelijk kijken naar de streamingdienst. Het werkt met interactieve, op thema’s gebaseerde aanbevelingen.

Je kiest een startpunt, bijvoorbeeld ‘iets lichts’ of juist ‘maak me bang’ en Netflix toont direct een lijst met content die daarbij aansluit. Vervolgens krijg je een aantal subthema’s te zien, waarmee je de selectie kunt verfijnen. Je past de lijst vervolgens zelf aan door aanbevelingen te bewaren of juist te verwijderen. Die zul je dan in de toekomst niet nogmaals onder ogen krijgen.

Ben je in een fuik met titels gezwommen die je helemaal niet bevalt? Dan kun je kiezen voor ‘Iets anders’ om overnieuw te beginnen. Gaandeweg leert Netflix je smaak kennen en krijg je een meer persoonlijke ervaring. Aan de andere kant: als veel mensen een bepaalde titel behouden in AI Discover, kan hij uiteindelijk ook op de algemene hoofdpagina geplaatst worden.

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Voorlopig nog niet in Nederland

Netflix benadrukt dat AI Discover echt nog in de testfase zit. Momenteel heeft alleen een kleine groep gebruikers in de Verenigde Staten toegang. Gaandeweg zal het bedrijf dit gezelschap uitbreiden en de functie verbeteren. We hopen natuurlijk (en rekenen erop) dat hij uiteindelijk ook naar Nederland komt.

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