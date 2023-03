Deze nieuwe Nokia-smartphone kost omgerekend slechts 79 euro

Nokia heeft in het buitenland een Android-telefoon onthuld die omgerekend nog geen 80 euro kost. Dit zijn de specificaties van de Nokia C12 Pro.

Nokia C12 Pro officieel: erg goedkoop

HMD Global – dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones – bracht onlangs nieuwe telefoons uit in Nederland, maar heeft in India nu een heel goedkoop toestel onthuld. De Nokia C12 Pro, zoals de smartphone heet, kost omgerekend namelijk maar 79 euro. Daarmee hoort ‘ie bij de meest betaalbare toestellen van dit moment.

De Nokia C12 Pro draait op Android 12 (Go Edition), een speciale versie van het besturingssysteem voor apparaten met langzame hardware. Het nieuwere Android 13 (Go) ontbreekt dus, terwijl dit wel op bijvoorbeeld de Nokia C32 en C22 te vinden is. HMD Global belooft de C12 Pro twee jaar lang te ondersteunen met beveiligingspatches, die ieder kwartaal door het bedrijf worden uitgebracht.

De Nokia C12 Pro

Het design van de Nokia-telefoon is simpel en een beetje verouderd. Eigenlijk ziet de C12 Pro er uit als een smartphone van een aantal jaren geleden. Het scherm heeft niet al te dunne randen, onderaan zit een forse kin en de notch ziet in een duidelijke notch bovenaan.

Simpele hardware, verwisselbare accu

Onder de motorkap van de Nokia C12 Pro zit een bescheiden Unisoc-processor, wat zeker geen snelheidsmonster is. Daardoor is de smartphone alleen geschikt voor simpele apps en basistaken. Daarnaast beschikt ‘ie over 2GB aan werkgeheugen en 64GB opslag. Overigens verschijnt er in India ook een versie met meer RAM. Die is omgerekend zo’n 5 euro duurder.

Het scherm is 6,3 inch groot en heeft een hd-resolutie, maar opvallender is de batterij. Die is met een capaciteit van 4000 mAh niet erg groot, maar hij is wel verwisselbaar. Hierdoor kun je gewoon een nieuwe accu in het toestel plaatsen als de oude leeg is, of is versleten.

Verder is de Nokia C12 Pro voorzien van een enkele camera achterop met een resolutie van 8 megapixel. Selfies schiet de telefoon in 5 megapixel. De Nokia-telefoon heeft tot slot een koptelefoonaansluiting, dualsim-ondersteuning, IP52-certificatie en een micro-usb-aansluiting om op te laden.

Andere Nokia’s

Zoals gezegd is de Nokia C12 Pro in India aangekondigd. Het lijkt er niet op dat de smartphone ook in Nederland verschijnt. Hier zijn wel de Nokia C22 en C22 verkrijgbaar, met adviesprijzen van respectievelijk 149 en 129 euro. Ook is de Nokia G22 sinds kort te koop, een toestel die makkelijk te repareren is.

