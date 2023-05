Een simpele digitale omgeving voor dagelijks gebruik. Dat biedt de Nokia C32. Met simpele software, prima specificaties en een grote batterij kom jij je dag door. Lees hier alles over de Nokia C32

Nokia C32: budget smartphone met simpele software

De Nokia C32 is tegelijkertijd uitgebracht met de C22. Beide smartphones draaien op simpele software in de vorm van de Android 13 Go Edition. Dat zorgt ervoor dat de smartphone overzichtelijk is in gebruik en dat er meer opslagruimte over is voor foto’s en video’s.

De smartphone heeft een 6,5-inch-scherm en komt in drie kleuren, namelijk grijs, groen en roze. De behuizing heeft vlakke zijkanten en achterop is ‘ie van glas. Er is een 5000 mAh batterij aanwezig die de smartphone drie dagen van stroom voorziet, aldus HMD Global (het bedrijf achter Nokia-telefoons).

Specificaties en camera’s

De processor is een instapper voor simpele taken en er is 4GB aan werkgeheugen aanwezig. Daarnaast is er 64GB aan interne opslagruimte beschikbaar. Genoeg voor het downloaden van wat apps en het opslaan van foto’s en video’s.

Nu we het over foto’s en video’s hebben. Die maakt je met de C32 gemakkelijk. Met de 50 megapixel-hoofdcamera maak je foto’s in allerlei omstandigheden. De selfiecamera zit in het scherm verwerkt en heeft een resolutie van 8 megapixel. De smartphone wordt twee jaar digitaal beschermd en kost 149 euro. Bekijk onze prijsvergelijker voor de beste deal.