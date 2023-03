Ben je op zoek naar een smartphone waar je lang mee kunt doen? Dan is deze G22-misschien iets voor jou. De smartphone is namelijk relatief makkelijk te repareren, waardoor je er langer mee vooruit kunt. Lees hier alles over de Nokia G22.

Nokia G22 in het kort

Unisoc-processor

4 of 6GB aan werkgeheugen

64 of 128GB aan opslagruimte

6,52-inch-scherm

5050 mAh batterij

50 megapixel hoofdcamera

Android 12

Ontworpen voor reparaties

De G22 is duidelijker de opvolger van Nokia’s G21, want op het eerste gezicht komen ze erg overeen. De behuizing ziet er met de vlakke zijkanten vrijwel identiek uit en ook het camera-eiland oogt niet anders. Van buiten is er dus weinig aan de smartphone veranderd.

Van binnen is de telefoon echter opvallender. Volgens HMD Global – het bedrijf achter Nokia-telefoons – is de smartphone geoptimaliseerd voor reparaties. Zo kan de batterij al in vijf minuten verwisseld worden en met een schermreparatie ben je twintig minuten bezig. Het doel is ook dat je als gebruiker deze reparaties uitvoert in plaats van een reparatiespeciaalzaak. Fijn, want zo kun je langer en betaalbaarder met je telefoon door.

Scherm en specificaties

Voorop de G22 vinden we het 6,52-inch-scherm. Deze heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is meer dan genoeg om nieuws, berichten en mails op te lezen. Die dagelijkse taken worden aangedreven door een Unisoc-processor met 4 of 6GB aan werkgeheugen. Er is keuze tussen 64 of 128GB aan opslagruimte voor je apps, foto’s en video’s.

De batterij van de G22 heeft een grootte van 5050 mAh. Daarmee haal je bij gemiddeld gebruik gemakkelijk het einde van de dag. Volgens de fabrikant gaat ‘ie zelfs drie dagen mee. Hij laadt op met maximaal 20 Watt. Dat is iets sneller dan het vorige model (18W), maar opladen zal zeker meer dan een uur duren.

Camera’s en software

Achterop de smartphone vinden we de camera’s. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, een macrocamera van 2 en een dieptesensor. Dankij de vernieuwde software haalt de smartphone nog meer uit de camera-set dan zijn voorganger.

De Nokia G22 draait op Android 12 met een minimalistische schil. Daardoor zijn menu’s overzichtelijk en zijn er weinig apps vooraf geïnstalleerd. Android 12 is niet de nieuwste Android-versie van het moment. De upgrade naar Android 13 komt pas later, met Android 14 het jaar daarop. Drie jaar lang krijg je maandelijks een beveilligingsupdate.

Voor een bedrag van 199 euro is de smartphone van jou. Check onze prijsvergelijker voor de beste deal.