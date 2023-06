‘Deze gelekte Nokia heeft 5G en een hele lage prijs’

De Nokia G42 is nog niet officieel aangekondigd, maar sommige specificaties van de smartphone zijn al uitgelekt. Zo krijgen we een idee van het toestel, de prijs en functionaliteiten. Lees er hier alles over.

‘Details over Nokia G42 gelekt’

HMD Global – het bedrijf achter de Nokia-smartphones – is bezig met een nieuw model in de betaalbare G-serie: de Nokia G42. Via website Pricebaba weten we onder meer welke processor de smartphone aandrijft en hoeveel werkgeheugen er aan boord is. Ook heeft de chip een functie die we niet op alle toestellen in het budgetsegment tegenkomen.

De Nokia G42 is uitgerust met een Snapdragon-chip van Qualcomm. Deze heeft acht kernen, maar is geen snelheidsmonster. Voor taken als WhatsApp, browsen of mailen moet het echter ruim voldoende zijn.

Opvallend is dat de chip ook 5G-connectiviteit ondersteunt, wat kan betekenen dat de Nokia G42 een van de goedkoopste smartphones met 5G is. Zo maak je gebruik van het snelste mobiele internet van het moment.

Verder is er volgens de Geekbench-test 4GB werkgeheugen aan boord, maar een 6GB-variant is ook al eerder gelekt. Dat helpt bij het draaien van meerdere apps tegelijk. Waarschijnlijk is er 128GB aan opslagruimte voor al je apps, foto’s en video’s. Qua software is de Nokia G42 up-to-date met Android 13. Hoeveel updates hij in de toekomst krijgt, is nog niet bekend.

Meer verwachte specificaties

Volgens andere geruchten sluiten de rest van de specificaties van de G42 ook aan bij de budgetmarkt. Zo heeft het scherm een resolutie van 1612 bij 720 pixels. Waarschijnlijk gaat het om een lcd-paneel. De smartphone verschijnt in het grijs en paars. Wanneer de smartphone officieel wordt onthuld, is nog niet bekend.

Nokia’s meest recente budgettelefoon is de G22 met een prijs van 199 euro. HMD Global zet met deze smartphone vooral in op duurzaamheid en repareerbaarheid. De G22 is namelijk gemakkelijk door de consument zelf te repareren. Zo haal je snel de achterkant eraf, verwissel je de batterij, het scherm of de oplaadpoort.

De Nokia G22 is geen opvallende smartphone, maar prima voor dagelijks gebruik. Het scherm van dit toestel heeft een lage resolutie van 1600 bij 720 pixels, maar de batterij gaat erg lang mee. Lees voor onze volledige mening de uitgebreide Nokia G22-review op Android Planet.

