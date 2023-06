Dit is de Nokia G42: 5G, betaalbaar en repareerbaar

De Nokia G42 is betaalbaar, ondersteunt 5G-internet en is makkelijk te repareren. Daardoor kun je langer met de smartphone doen. Lees hier alles.

Nokia G42 officieel aangekondigd

De Finse smartphonemaker HMD Global heeft de Nokia G42 officieel onthuld. De smartphone is met een adviesprijs van 249 euro betaalbaar en onderscheidt zich voornamelijk door de duurzame behuizing. Net als bij de Nokia G22 van eerder dit jaar zijn onderdelen van de telefoon makkelijk te vervangen. Denk aan het scherm, de accu en usb-c-poort.

Hiervoor werkt het bedrijf samen met de experts van iFixit. Op deze website worden straks onderdelen voor de Nokia G42 verkocht en zijn er bijhorende handleidingen te vinden. De guides en onderdelen worden vijf jaar lang verkocht. De Nokia G42 is vooral bedoeld voor gebruikers die duurzaamheid belangrijk vinden en langer met hun smartphone willen doen.

Ook is het vervangen van onderdelen volgens HMD Global goedkoper dan het kopen van een volledig nieuw toestel. Een nieuw scherm kost 49,95 euro, terwijl je voor een nieuwe batterij 24,95 euro kwijt bent. Wil je de oplaadpoort vervangen, dan betaal je 19,95 euro.

De Nokia G42 draait op een schone versie van Android 13, zonder onnodige toevoegingen vanuit de fabrikant. Het bedrijf belooft dat de smartphone in de toekomst twee grote Android-versie-updates krijgt, naar Android 14 en 15. Android-versie 14 wordt later dit jaar door Google uitgebracht.

Verder kan de Nokia-smartphone rekenen op drie jaar aan beveiligingspatches. Die houden hackers buiten de deur en lossen beveiligingsproblemen en andere bugs op. Deze updates worden maandelijks uitgebracht, zo meldt de fabrikant.

5G en betere specificaties

Een belangrijke feature van de Nokia G42 is de ondersteuning voor 5G-internet. De Nokia G22, die ook goedkoper is dan de nieuwste telefoon, kan alleen met 4G overweg. De G42 beschikt over een nieuwere Snapdragon 480 Plus-processor. Deze chip gebruikte Nokia ook in een aantal andere toestellen, zoals de X20, X10 en G50.

Ook aanwezig is 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, waarbij de opslag nog verder uit te breiden is met een micro-sd-kaartje. Het scherm is 6,56 inch groot, heeft een relatief lage resolutie van 1612 bij 720 pixels en ververst maximaal 90 keer per seconde. Door dat laatste moet de telefoon sneller aanvoelen.

Op de achterkant van de Nokia G42 bevinden zich drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. In de camera-app is onder andere een nachtmodus en portretstand te vinden. Voor het maken van selfies is een 8 megapixel-frontcamera aanwezig.

Tot slot beschikt de Nokia G42 over een 5000 mAh-batterij die (volgens de fabrikant) op een volle lading tot drie dagen mee kan kan. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van je gebruik. Opladen gaat via usb-c en met maximaal 20 Watt, al zit er alleen een kabeltje (en dus geen lader) in het doosje. Ook een hoesje moet je los aanschaffen.

Nokia G42 prijs en release

De Nokia G42 is binnenkort verkrijgbaar in Nederland en heeft een adviesprijs van 249 euro. Het toestel verschijnt in alleen in de kleur paars en is verkrijgbaar via Nokia.com.