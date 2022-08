Gerucht: Nothing werkt aan een goedkopere Phone (1) Lite

De Phone (1) is pas net uit en er gaan nu al geruchten rond over Nothing’s volgende telefoon. Logischerwijs verwachten we de Nothing Phone (2), maar er lijkt eerst nog een Lite-versie van de Phone (1) aan te komen.

‘Nothing Phone (1) Lite in ontwikkeling volgens bronnen’

De aankomende ‘budget’-telefoon van Nothing komt in grote lijnen overeen met de Phone (1), maar zonder de uitbundige lichtinstallatie aan de achterkant. Dat zegt The Mobile Indian te weten via betrouwbare bronnen. Ook draadloos opladen wordt opgeschort voor de Lite-telefoon. De achterkant zal dan ook niet meer transparant zijn, maar dicht.

De reguliere Nothing Phone (1) kwam 21 juli officieel op de markt met een adviesprijs van 469 euro. Het instapmodel van de Nothing Phone (1) Lite is volgens de bronnen zo’n 25 procent goedkoper. Op de Nederlandse markt betekent dit dat je voor Lite-versie rond de 350 euro betaalt. Belangrijk om te weten is dat Nothing het gerucht ontkent. We nemen het nieuws daarom met een flinke korrel zout.

De flitsende achterkant van de Nothing Phone (1) is voor velen dé reden om het toestel aan te schaffen. En dat ondanks de hogere prijs in vergelijking met andere smartphones uit de prijsklasse. Voor andere smartphones met soortgelijke specificaties als de Phone (1) betaal je namelijk een stuk minder. Het dus is afwachten hoe de Lite-versie zal verkopen.

Nothing Phone (1) Lite specificaties

Over de Nothing Phone (1) Lite is nog niets officieel bekendgemaakt, maar volgens de bronnen behoudt het toestel de meeste specificaties van de reguliere Phone (1). Zo heeft hij een Snapdragon 778G Plus-chip, een 120Hz amoled-scherm en twee 50 megapixel-camera’s op de achterkant. Het besturingssysteem blijft waarschijnlijk Android 12 met de Nothing OS-schil eroverheen.

Android Planet reviewde onlangs de Nothing Phone (1) en was kritisch op de extra functionaliteiten van de lichtinstallatie op de achterkant. Is de goedkopere Lite-versie zonder (onnodige) extra’s een goede keuze? Je zult in ieder geval een stuk minder opvallen als met de Nothing Phone (1).

