Ook Nothing vertrekt volgens geruchten uit Europa, bedrijf ontkent

Gaat ook Nothing Europa verlaten? Een bron uit India lijkt daar zeker van te zijn, maar het bedrijf zelf ontkent. Wat is er precies aan de hand?

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Blijft Nothing actief in Europa?

We zijn nog maar net bekomen van het nieuws dat OnePlus ons heeft verlaten of het volgende nare gerucht staat alweer voor de deur. Volgens de Indiase website Digit gaat Nothing zich eveneens terugtrekken uit (delen van) Europa. Ook in Japan en het Midden-Oosten zou het bedrijf de handdoek in de ring gooien door teruglopende verkopen.

Dit gerucht staat niet op zichzelf. Eerder maakte Nothing bekend zich zorgen te maken over de sterk gestegen kosten van werkgeheugen. Dat maakt het moeilijk om goedkope en midrange smartphones te produceren tegen normale prijzen. Het bedrijf brengt om die reden ook geen CMF Phone 3 Pro uit dit jaar.

De Nothing Phone 3

Toch is er volgens één van de oprichters van Nothing, Akis Evangelidis, niet zoveel aan de hand. Hij ontkent met klem dat zijn bedrijf welke markt dan ook gaat verlaten. Van de nieuwe Nothing Phone (4b) zou de fabrikant op de eerste dag bijvoorbeeld 29537 exemplaren hebben verkocht, volgens hem een record in dat prijssegment.

Wel geeft Evangelidis toe dat Nothing met een reorganisatie bezig is, waarbij een deel van het personeel zijn baan zal verliezen. Precieze details daarover geeft hij niet.

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Waar rook is, is vuur?

Eind goed, al goed dus? Daar zijn we niet helemaal gerust op. Ook OnePlus ontkende begin dit jaar dat het zou stoppen. Een halfjaar later bleken die geruchten, voor de Europese markt althans, toch te kloppen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Nothing dezelfde kant opgaat, maar het is duidelijk dat de smartphone-industrie zware tijden beleeft.

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