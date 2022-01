Dit is de OnePlus 10 Pro: fabrikant toont renders van ontwerp

OnePlus heeft ervoor gekozen om officiële informatie over het nieuwe vlaggenschip niet in één keer te delen. Het ontwerp van de OnePlus 10 Pro is nu wel getoond en er zijn enkele dingen die opvallen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 10 Pro ontwerp: de officiële renders

Mondjesmaat komt er officiële informatie vrij over de aankomende OnePlus 10 Pro. Zo heeft OnePlus vannacht zelf enkele renders van het toestel gepubliceerd. Terwijl we de 10 Pro verwachten in drie kleuren, zijn er nu alleen plaatjes verschenen van een groene en zwarte variant.

Het lijkt erop dat de zwarte versie weer dezelfde achterkant krijgt als de OnePlus 9 Pro. Door de ruwe afwerking houdt dat toestel net wat beter vast. Opvallend op de nieuwe afbeeldingen is het immense camera-eiland. Daarin zijn drie camerasensoren verwerkt en een vierde cirkel met ledjes en het opschrift: P2D 50T.

Dat zou staan voor de tweede generatie camera in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad. Die werd aangegaan bij de introductie van de OnePlus 9-serie. 50T zou staan voor een van de camera’s, die een resolutie van 50 megapixel krijgt. Verdere details op het gebied van hardware maakte het bedrijf nog niet bekend.

Ook zijn geen afbeeldingen getoond van de voorkant van het toestel. We weten inmiddels echter hoe die eruit ziet. Zo zagen we eerder al verschillende andere afbeeldingen en eerder verscheen ook al een vermeende video online. Zo weten we dat het toestel afgeronde schermranden heeft en dat de selfiecamera in een gaatje in het scherm zit. Die is geplaatst in de linker bovenhoek van het display.

Wachten op de officiële specificaties

Voor nu is het wachten op meer officiële informatie, zoals de specificaties. Via andere bronnen is nagenoeg alles al bekendgemaakt. In een notendop beschikt de 10 Pro over de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor en 12GB werkgeheugen. Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels en ververst maximaal 120 keer per seconde.

De accu is 5000 mAh groot en opladen gaat bedraad met 80 Watt en draadloos met maximaal 50 Watt. Selfies schiet je van maximaal 32 megapixel met de frontcamera. De primaire sensor op de achterkant heeft een resolutie van 48 megapixel. De groothoeklens is een 50 megapixel-exemplaar. Wat zoomen doe je tot slot met de telelens.

Het toestel draait tot slot op Android 12. Daaroverheen ligt een nieuwe skin, wat een mengelmoes is van elementen van OxygenOS van OnePlus en ColorOS van Oppo.

Beschikbaarheid en release OnePlus 10 Pro

Voor nu is het dus wachten op meer officiële informatie over de 10 Pro. Later dit jaar wordt trouwens ook de normale OnePlus 10 verwacht. Eerder werd al bekend dat het komende vlaggenschip eerst wordt uitgebracht op de Chinese markt en een Europese lancering pas later dit jaar volgt.

Exacte details daarover zijn ook nog niet bekend. Als dat wel het geval is lees je dat natuurlijk op Android Planet. Ken je onze gratis Android Planet-app trouwens al? Via die weg mis je geen enkel nieuws. Natuurlijk zijn we ook te vinden op Instagram of Facebook, want ook via die wegen houden we je op de hoogte.

Meer nieuws over OnePlus: